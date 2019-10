A Manfredonia le PREQUALI IBI 2020 FIT TPRA Open Maschile – Femminile

In questi giorni sui campi del circolo NEW TENNIS CLUB SALVEMINI MANFREDONIA si stanno svolgendo, per il secondo anno di fila, le “PREQUALI IBI20 FIT TPRA” con tornei Open Maschile e Femminile.

Per i vincitori dei tornei in palio i biglietti per assistere agli INTERNAZIONALI DI TENNIS di Roma 2020 e l’accesso diretto alle QUALIFICAZIONI PROVINCIALI IBI20 4^ CAT.

Il tennis per amatori, fortemente incentivato anche dalla FIT (Fedarazione Italia Tennis), è arrivato a Manfredonia grazie al lavoro spasmodico del Direttore Sportivo e di tutto il Direttivo della NEW TC SALVEMINI, che ha creduto, sin dal primo momento, e continua a credere fortemente al “TENNIS PER TUTTI”, diventando capofila provinciale dei tornei amatoriali targati FIT TPRA e riferimento della FIT per la regione Puglia.

Il format è innovativo; tutti i tennisti amatoriali possono trovare il loro spazio, provando l’emozione di misurarsi come veri professionisti, con ranking computerizzato, aggiornato in tempo reale, con schede personali ed una serie di servizi online (consultabili sul sito www.tpratennis.it) per stare sempre aggiornati. La bravura del singolo giocatore è stabilita dal computer, che, in base ai risultati e ad un algoritmo, assegna loro il POWER e la conseguente categoria per cui gareggiare. Tutto ciò evidenzia quanto nulla sia lasciato al caso e che livello di organizzazione abbia raggiunto la piattaforma ed il format. Un vero e proprio circuito nazionale e non solo. Nulla da invidiare all’ATP e al tennis professionistico!

Il circolo NEW TC SALVEMINI Manfredonia si fa scena del TPRA e vi aspetta… ricordando a tutti che lo sport e il tennis in particolare è Passione e Divertimento in Amicizia. #divertirsiunicacosacheconta