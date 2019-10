Azienda settore automotive di Foggia cerca referente segreteria

Azienda affermata nel settore automotive da vent’anni avente sede a foggia, ricerca una risorsa femminile da inserire in segreteria per attività di assistente personale. l’impiegata avrà la responsabilità di accogliere le chiamate in entrata da parte dei clienti, fornire loro l’assistenza necessaria ad eseguire il lavoro presso la nostra sede,gestire le pratiche interne ed inserire i dati nel sistema informatico.

La figura che intendiamo assumere, ha un’ottima immagine possiede forti capacità relazionali, professionalità, ottimo uso dei principali sistemi informatici.La candidata dovrà essere in possesso di patente categoria B o superiore e disposta alla guida di mezzi aziendali interni. L’inquadramento sarà secondo il vigente CCNL con impiego full time per l’impiego.

Inviare curriculum vitae a cvfoggia2019@gmail.com solo se in possesso dei requisiti su citati e se realmente motivati.

La/le candidate scelte saranno contattate telefonicamente o a mezzo mail per l’eventuale colloquio.