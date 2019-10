“Buona la Puglia”, successo a Milano

“Ora che ho mangiato mi sento un altrettanto”. Tipico slang del

pugliese soddisfatto (sazio e gratificato nel corpo e nello spirito)

che si alza da una luculliana tavola, che ben sintetizza la mission ed

il successo di “Buona la Puglia” in quel di Milano.

Molto più di un evento, ma un vero e proprio viaggio gourmet nei

cinque sensi realizzato attraverso un progetto di valorizzazione e

promozione territoriale ideato da “Comunica – Creative Company” di

Manfredonia (Fg) in collaborazione con Regione Puglia e

Pugliapromozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico” Attività di

comunicazione in co- branding 2018/2019″.

“Buona la Puglia” in quel di Milano ha fatto “sposare” i sapori ed i

saperi di tutte e sei le province, da Poggio Imperiale e Santa Maria

di Leuca (Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Lecce e

Taranto): a “celebrarlo” un creativo ed accattivante showcooking che

ha mixato prodotti e ricette tra tradizione ed innovazione, gusto ed

estetica, avente come fil rouge la frisella, uno dei simboli più noti

– Frisella Gambero (Foggia) con gambero, mozzarella, melanzane,

pancetta, ketchup e maionese (di produzione artigianale con

ingredienti naturali locali);

– Frisella Tonno all’olio (Barletta – Andria – Trani) con fiordilatte,

insalata di pomodorini, tonno all’olio, basilico e capperi, cipolla in

agrodolce;

– Frisella Polpo (Bari) con ricotta, cime di rapa, polpo, pomodoro

confit;

– Frisella Tonno (Brindisi) con pesto di rucola, pomodoro,

stracciatella, tonno, germogli aromatici;

– Frisella Cozza (Taranto) con stracciatella, cozze fritte, scorza di

limone;

– Panino Buona la Puglia (Lecce) con polpo in umido, fave, cicorie e

chips di cipolla di Acquaviva.

Ricette che nella loro semplicità (replicabili anche a casa) hanno

fatto spiccare tutta la genialità e la genuinità di una regione

accogliente che sorprende con la sua bellezza e la sua bontà, capace

di accontentare tutto l’anno, con experience uniche nel loro genere,

target differenti per interessi ed esigenze attraverso prodotti

turistici complementari tra loro: natura, cultura, storia,

archeologia, sport, mare, enogastronomia. “Buona la Puglia” a Milano si è svolto nelle due sedi di “Pescaria” –

brand made in Puglia in forte ascesa– di via Bonnet e via Solari, con

corner informativi per distribuzione flyers e gadget, proiezione di

immagini turistiche della Puglia, cooking show, workshop

sull’enogastronomia pugliese con importanti giornalisti e stakeholders

istituzionali ed aperitivo tipico. Particolarmente interessante il workshop che ha analizzato da più

punti di vista (culturale, economico, commerciale e mediatico)

l’evoluzione del fenomeno enogastronomico regionale, partendo dallo

spunto “La Puglia è buona perché…”. Ad approfondire l’argomento con il

giornalista Matteo Palumbo, le analisi tecniche di Luisa Buonpane

(Amministratore di “Comunica – Creativa Company”) e Domingo Iudice

(Co-founder di “Pescaria”) e gli interventi di Michele Galgano

(fondatore di “Inchiostro di Puglia”) ed Elena Maria Stafano

(consigliera dell’Associazione “Pugliesi a Milano”).

Partners di “Buona la Puglia – a Milano”, appunto, sono stati due

punti di riferimento ed avamposti dell’identità regionale nel panorama

nazionale (e non solo), che in questi ultimi anni hanno contribuito al

“contagio virale” della pugliesità: l’Associazione “Pugliesi a Milano”

ed “Inchiostro di Puglia”.

Per chi non è ancora “Puglia lover” non sa cosa si sia perso sinora;

ma per recuperare questo tempo perduto basta un attimo, perché della

Puglia te ne innamori immediatamente, al primo assaggio, sin dal

momento in cui vieni inebriato, avvolto e coccolato dai suoi profumi

intensi e genuini, gli stessi che si sono irresistibilmente propagati

per le vie di Milano grazie a “Buona la Puglia”. E se tu non vai in

Puglia, la Puglia viene da te.