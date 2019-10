Montagano “Accertare la verità sui silos. Non esiste concorrenza sleale”

San Severo, 30 ottobre 2019. ”Il nostro è un settore nel quale le notizie, come in borsa, possono influenzare i mercati. Da qui, quanto emerso nelle ultime settimane, rischia di danneggiare seriamente l’andamento delle vendite dei prodotti con conseguenti perdite milionarie”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano l’imprenditore Dario Montagano, Amministratore della Enoagrimm di San Severo.

L’appello

Ieri la pubblicazione di un appello al Presidente della Confindustria di Foggia Ing. Gianni Rotice, al Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, alle Associazioni Agricole “affinché si adoperino con urgenza nella nomina di un ‘investigatore’ che, con perizie tecnologiche mirate, affianchi il lavoro delle forze dell’ordine, già sobbarcati da tante altre attività criminose; in tal modo si potranno concludere con celerità le attività investigative su quanto è accaduto alle “Antiche Cantine” di San Severo e alle “Cantine Padre Pio” di Torremaggiore, per chiarire la dinamica dei fatti criminosi (..) accantonando la dinamica concentrata alla CONCORRENZA SLEALE”.

Ricordando come tra San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate, la Enoagrimm “commercializza oltre un milione di ettolitri di prodotti vinosi“, per Montagano bisogna in primo luogo “fare chiarezza su quanto realmente accaduto. “Tutto il settore interessato della Capitanata rischia di restare danneggiato dai fatti avvenuti (sabotaggio silos,ndr), in relazione ai futuri acquirenti“. Difatti “Chi verrà a comprare il prodotto, o chi lo ha fatto fino ad oggi, per timore di essere in trattativa con imprenditori non reali, o capaci di attuare politiche di concorrenza sleale, potrebbe continuare ad acquistare i nostri prodotti solo con un sensibile ribasso dei prezzi”.

“Queste assurde accuse di ‘concorrenza sleale’ rischiano di originare perdite annuali tra i 12 e i 15 milioni di euro”

In particolare, secondo l’amministratore della Enoagrimm “La perdita sarà pari a circa 3/4 euro ad ettolitro. Considerando che la produzione annua in Capitanata oscilla tra i 3 milioni e mezzo e i 5 di ettolitro, perdita potrebbero oscillare tra i 12 e i 15 milioni di euro”. “Siamo davanti a un bivio, non dobbiamo cedere a logiche di ribasso dei prezzi dei prodotti, nonostante il rischio di vedere i clienti andare in Abruzzo o in Molise per i futuri acquisti”.

“Confindustria si attivi per l’utilizzo di un investigatore privato”

Da qui, la richiesta a Confindustria di “attivarsi per l’utilizzo di un investigatore privato che faccia luce su quanto realmente avvenuto nei confronti delle Cantine di San Severo e Torremaggiore”, dove è stata diffusa la notizia di uno “sversamento di circa 40.000 ettolitri di vino”.

“Siamo imprenditori sani e leali, e manteniamo la parola data, come gli impegni presi”

“Noi siamo imprenditori sani e leali, e manteniamo la parola data, come gli impegni presi. Non accettiamo in alcun modo di essere accusati di concorrenza sleale, non lo accettiamo. Chiediamo l’utilizzo di un investigatore privato non per mancanza di fiducia nella magistratura, ma per accelerare i tempi correlati alla conoscenza della verità”.

“Il mercato deve comprendere che quanto avvenuto è stato un caso isolato, personalmente è la prima volta che avviene una situazione simile nei miei personali 40 anni di attività nel settore. Il tessuto economico della Caapitanata è sano, gli imprenditori sono sani, leali, professionali”, aggiunge Montagano.

“Dobbiamo intervenire urgentemente a tutela della lealtà e correttezza del nostro settore, questi sabotaggi rischiano di fare più danni di una estorsione continuata. Solo con la verità avremo la certezza di poter dire che non si tratta di concorrenza sleale”.

A cura di Giuseppe de Filippo

g.defilippo@statoquotidiano.it