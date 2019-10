Deposito Energas Manfredonia, Todde “Non prescinderemo da esito referendum”

Roma, 30 ottobre 2019. ”Ogni tipo di determinazione politica sarà basata sul contemperamento di due interessi: rispettare il territorio interessato e tutelare i cittadini di quel territorio; e non potrà prescindere dall’esito contrario del referendum consultivo che si è svolto sul tema“.

Così il sottosegretario dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde (in foto), in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dai deputati Antonio Tasso e Alessandro Colucci.

L’interrogazione “COLUCCI e TASSO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: la S.p.a. Energas ha richiesto autorizzazione per realizzare un deposito costiero di GPL, con annesso gasdotto di collegamento al porto industriale e raccordo ferroviario alla stazione Frattarolo della Società Energas S.p.a. (già Isosar s.r.l.) in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia;

Il progetto