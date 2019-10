“Fatti ad arte”: tuffo nella musica barocca

Protagonista di un appuntamento che si annuncia molto suggestivo sarà il trio composto da Pasquale Rinaldi (flauto), Angelo de Magistris (violino) e Gaetano Magarelli (cembalo).

La serata prenderà il via alle 20.30 nella Sala concerti “Giovanni Paisiello” di Lucera in Via Bozzini 8 e il programma si presenta ricchissimo.



“Siamo felici di poter offrire un concerto ricco di pagine indimenticabili di musica antica – spiegano Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicalis Daunia, ed Elvira Calabria, presidentessa degli Amici della Musica di Lucera, sodalizio che organizza la stagione – e di far rivivere, attraverso questa formazione, musiche e sonorità dal fascino senza tempo, rispettando criteri e canoni interpretativi filologici, utilizzando strumenti musicali rigorosamente costruiti sulla base di antichi modelli oggi conservati presso accademie filarmoniche e musei nazionali ed internazionali di strumenti musicali”.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia ( http://www.musicalisdaunia.com/live.asp ) e dopo qualche ora riproposto sulla pagina Facebook dell'associazione: Amicidellamusicapaisiello.

Il concerto sarà un confronto tra il repertorio strumentale tedesco ed italiano, ed i virtuosismi strumentali e coloristici che attraversano le pagine di Scarlatti (Sonata a 3 in Do minore), Corelli (Sonata in re minore op. 5 n. 7) e Vivaldi (Sonata da camera a tre op. 1 n. 12 "Folia"), cui risponde la ricca trama contrappuntistica ossia il costante utilizzo di più voci nel percorso compositivo che rendono uniche le pagine di Bach (Triosonata BWV 1038), Handel ( Triosonata in MI minore HWV 395) e Telemann (Sonata in Fa maggiore TWV 41:F2). Virtuosismo compositivo fatto di una continua moltiplicazione delle idee a partire da semplici cellule che finiscono per costruire magnifiche cattedrali sonore mitteleuropee, cui la fantasia strumentale italiana risponde con continue ornamentazioni.

L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) acquistabile in sala da un’ora prima dell’evento. Sono previste riduzioni per i giovani e convenzioni per studenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com

Musicalis Daunia è un progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica di Lucera ed organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia. È realizzato con il contributo della Regione Puglia – “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.