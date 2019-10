Foggia, logopedia. Disfagico torna a deglutire via orale

Foggia, 30 ottobre 2019. Ancora ottimi risultati con i Logopedisti al CRP di Foggia. Un paziente di 60 anni, ricoverato in RSA con una diagnosi di ictus ischemico, disfagia e afasia, dopo due anni di deglutizione con PEG è finalmente tornato a deglutire tramite la via orale il bolo alimentare di consistenza omogenea e frullata.

“Notevoli miglioramenti per un paziente di 60 anni, ricoverato in RSA con una diagnosi di ictus ischemico, disfagia e afasia”

Un grande passo avanti nella qualità della vita grazie al lavoro paziente e competente della dottoressa logopedista Angelica Lombardi, della dottoressa Laura Leone e degli infermieri professsionali che hanno fornito l’assistenza alla somministrazione orale con specifiche manovre e attrezzature particolari come l’aspiratore. Notevoli i miglioramenti anche a livello verbale e fisico.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale tutto del CRP e di Universo Salute in genere per quanto fanno per i pazienti mettendoci oltre alla professionalità la loro umanità”.

(Nota stampa a cura del Dott. Gioacchino Rosa Rosa – Advisor Area Comunicazione Universo Salute Opera Don Uva)