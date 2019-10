“I pani d’Italia”, premio per Caricone 1925 di Orta Nova

Come amministrazione comunale non potevamo esimerci dal congratularci con il panificio “Caricone 1925”, il quale proprio domenica scorsa è stato insignito a Matera, nell’ambito della manifestazione “I pani d’Italia”, del premio “Maestro dell’alimentazione”. Un premio che è stato assegnato a soli trenta panificatori di tutto il territorio nazionale. Ancora una volta non può che essere questa una notizia che ci inorgoglisce e che deve inorgoglire un intero paese e un intero territorio.

In un periodo in cui Orta Nova viene ricordata per i troppi episodi negativi, finalmente possiamo dire che c’è qualcuno, che ci sono attività, che lavorano costantemente affinché il nome di questa comunità possa essere ricordato e menzionato per cose positive. Proprio per questo motivo esprimiamo i nostri più sinceri elogi lasciandoci con l’impegno che avremo modo di organizzare anche noi una giornata in cui consegneremo una targhetta di riconoscimento per questo importante traguardo.