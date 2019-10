Estirpata maxi piantagione marijuana a San Marco in Lamis

I Carabinieri, nel corso di alcuni servizi svolti nelle zone più impervie del territorio insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori, hanno individuato in una zona boschiva tra i comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico una grossa piantagione di marijuana, estesa su suolo demaniale per un’area di circa 500 metri quadrati, perfettamente nascosta da una pineta che la circondava.