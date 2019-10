‘Italia Viva’ sulle primarie del Pd è critica o indifferente

“I rappresentanti della coalizione devono decidere in modo più democratico i candidati alla primarie. Se dico ‘questi sono, prendere o lasciare’ il rischio è che qualcuno vada via, poi il Pd può decidere come crede, ma il segretario regionale Marco Lacarra una discussione di questo tipo dovrebbe avviarla”. Dino Marino, presidente di ‘S. Severo Viva’, uno dei comitati che fa riferimento a Matteo Renzi nella provincia di Foggia, commenta l’organizzazione delle primarie dopo l’articolo di Stato Quotidiano sui possibili candidati partecipanti, oltre Michele Emiliano. “Sulla base dei nomi che si stanno impegnando – prosegue Marino- direi che il candidato più forte è Michele Emiliano. Ma chi l’ha detto che il candidato deve deciderlo solo la maggioranza relativa del partito? Se si deve creare una coalizione larga, come si dice, deve essere aperta nel senso che si deve poter decidere se va bene o non va bene Emiliano. Altrimenti siamo nella situazione in cui si è in gioco senza aprire alla possibilità di incontrare tutte le forze che vogliono sostenere il centrosinistra. Il candidato può essere del pd ma anche esterno. Leu che fa? Dario Stefàno partecipa?”.

Marino riprende il discorso dell’Umbria e delle recenti regionali: “Queste scelte senza ascoltare il territorio ricordano molto quelle della Regione in cui il M5s, che aveva sempre criticato e denunciato il Pd, si è alleato con il partito, scelte dall’alto”. Circa la presenza di un candidato di ‘Italia Viva’ alle regionali pugliesi, Marino riprende Renzi:”Lui ha detto che ci vediamo alle politiche del 2023. Quindi non parliamo di un nostro candidato ma di una coalizione larga che va da Leu ai centristi e che vuole e deve discutere sulle primarie”.

“Italia Viva non aiuta nessuno alle primarie”

Lorenzo Frattarolo, iscritto a ‘Italia Viva’, da Foggia alla Leopolda con un centinaio di ex dirigenti del Pd da tutta la Capitanata, sulle primarie esprime il suo disimpegno: “Non voterò e non parteciperò, parlo a titolo personale, la proposta non mi interessa, Italia Viva è un movimento che si sta dando una struttura organizzativa come soggetto politico, e non può dare risposte in merito al momento. Seguiremo le indicazioni del partito”. Su possibili “sponde” da offrire a qualcuno dei concorrenti alle primarie, è netto: “Italia Viva non aiuta nessuno, le sorti delle primarie del Pd pugliese sono distanti dalle nostre prospettive politiche, né commento, perché sarebbe sgarbato, le decisioni del partito, si tratta di dinamiche esterne”.

A Vieste il primo consigliere comunale di IV

A Vieste Aldo Ragni ha organizzato il circolo di ‘Italia Viva’ cui ha aderito il primo consigliere comunale della provincia di Foggia, Anna Maria Giuffreda, ex capogruppo del Pd. Il tesseramento è aperto dal sabato della Leopolda e prosegue sui territori in molti dei quali i comitati di ‘Azione civica sono diventati “circoli”, superati i 5 componenti. Anche lui sulle primarie, come Frattarolo, resta abbastanza indifferente: “E’ una questione che riguarda il Pd, io ho scelto un’altra strada e non abbiamo ancora affrontato la questione delle regionali pugliesi”.