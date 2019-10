Manfredonia, ambulanza bloccata in strada. Intervento Vigili Fuoco

Manfredonia, 30 ottobre 2019. Un’ambulanza del servizio 118 è rimasta bloccata stamani in via Tribuna per cause da accertare.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale.

Da raccolta dati, l’autista dell’ambulanza avrebbe notato del fumo uscire dal mezzo, ipotizzando un possibile incendio. Da qui la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco che prontamente sono intervenuti, consentendo il ripristino della circolazione.

