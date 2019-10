Manfredonia e Commissariamento, Stella sul Corriere “L’allarme ignorato di don Moscone”

30 ottobre 2019. “«Del Gargano si parla poco, ma la situazione è simile all’America Centrale nel rapporto tra popolazione e delitti. In due mesi e mezzo che sono vescovo qui, ho assistito a tre omicidi…». A leggere le ultime cronache sul commissariamento del comune di Manfredonia, travolto dallo scioglimento per mafia dopo anni di degrado sociale, politico, criminale, vale la pena di riprendere il grido d’allarme lanciato a metà aprile, poche settimane dopo il suo insediamento, da Franco Moscone, il piemontese di Alba arcivescovo di Vieste, Manfredonia e San Giovanni Rotondo”.

E’ l’attacco del pezzo “L’allarme ignorato di don Moscone” del giornalista Gian Antonio Stella, pubblicato sul Corriere della Sera.

“Più ancora – scrive Stella-, merita d’essere ripreso un suo messaggio di fine agosto, colpevolmente ignorato, per la festa della Madonna di Siponto: «Manfredonia, non perdere la speranza, ri-alzati decisa sul fondamento della legalità!» Poi ecco la denuncia di una situazione sempre più insostenibile e sottovalutata: «Il crescere esponenziale di azioni violente, fino agli omicidi ed alla sparizione di persone (lupara bianca), passando per gesti intimidatori e di chiaro stampo mafioso, non ci possono lasciare silenti».

Parole durissime. Come quelle scagliate contro chi ha taciuto, anche dentro la Chiesa. Certo, l’invito è sempre a «guardare con speranza e cuore puro alla politica ed alla Chiesa» perché «non è vero che la politica è marcia e la Chiesa è falsa». Ma «è vero che marci sono gli uomini che usano la politica per il proprio tornaconto, e false sono le persone di Chiesa che se ne servono per sé stessi e non per il Vangelo».