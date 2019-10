Manfredonia, Michele Apollonio “Il PD alla resa dei conti”

GLI EVENTI che hanno messo a soqquadro la città (arrivo del commissario straordinario, scioglimento del consiglio comunale per mafia, dissesto dei conti comunali), se da una parte hanno stretto il comune e dunque la città, in una morsa infernale, dall’altra hanno scoperto intrighi che superano la stessa immaginazione popolare. Sul banco degli accusati essenzialmente il PD rimasto defilato in preda ad una perniciosa disgregazione.

CHE il Partito Democratico fosse finito allo sbando lo si era capito e constatato già nel corso del penoso arrancare dell’esperienza amministrativa del governo di Angelo Riccardi il quale aveva strumentalmente posto in second’ordine il partito dal quale proveniva, preferendo una congerie di “civiche” più manovrabili secondo le proprie esigenze amministrative. Giunta e maggioranza a “geometria variabile”.

La ufficializzazione delle difficoltà in cui si dibatteva il PD, è arrivata nel giugno scorso con le dimissioni, a circa due anni della investitura, della segretaria Michela Quitadamo. La sua elezione era stata salutata come una novità, non solo per il genere, che avrebbe dovuto dare slancio al partito. Così non è stato, anzi.

DA ALLORA del PD si sono perse le tracce sommerso da tutta una serie di rovesci che hanno coinvolto e travolto amministrazione comunale, città e cittadini. E se l’ignominioso scioglimento per mafia segue i canali giudiziari, rimane sul groppone dei cittadini l’impressionante situazione debitoria lasciata dal sindaco Riccardi con il sostegno del manipolo di “13 incondizionati fedelissimi”. 15milioni di euro dichiarati in un Piano finanziario di riequilibrio, da estinguere in dieci anni. Una somma che il commissario straordinario inviato al comune, ha dovuto portare a 32 milioni. E non è finita.

UNA CATASTROFE dalle dimensioni inimmaginabili. Se ne sta rendendo conto la popolazione che esprime sui social la propria rabbia e preoccupazione. Se ne sono accorti anche i dem residui di quella armata che ha imperversato per un ventennio riuscendo a gettare fumo per coprire quello che oggi è stato reso alla luce del sole. Solo ora, quando non è più possibile mentire, coprire le tante magagne, le spartizioni di comodo dei ruoli, i garbugli; solo ora si denunciano errori, omissioni e silenzi cercando con improbabili arzigogoli verbali, giustificazioni e autodifese non più accettabili.

L’ARMATA Campo-Riccardi-Bordo si è disciolta. Siamo al si salvi chi può. Alle recriminazioni reciproche. L’ex sindaco confinato nel suo “ritiro” in attesa degli eventi; Bordo sempre più impegnato a gestire per sé i voti presi dai manfredoniani; è rimasto Campo che, anche per motivi elettoralistici in chiave regionale, si avventura in una disperata autocritica riconoscendo errori, colpe del passato governo, rivelando che quello delle infiltrazioni criminali era “assolutamente percettibile”, ammettendo che le primarie del 2014 sono state la causa delle tremende situazioni che hanno prostrato la città.

Una disamina a denti stretti fatta da chi come se quegli eventi e quelle trame non le avesse vissute e condivise.

Mai un fiato, un intervento, una censura. Fino ad oggi quando il fortino è esploso. Campo l’ultimo dei dem emblema del fallimento di una classe politica che ha trascinato nel disastro l’intera città. Un redde rationem tardivo e non più credibile.

Michele Apollonio