“Manfredonia, RI – ALZATI”, un forum per ripensare la città e la politica

E’ ancora forte il monito di Mons. Padre Franco, in occasione della Festa di S. Maria Regina di Siponto: ” … in questo momento di particolare difficoltà, carenza di prospettive e pessimismo, che definirei “socio-cultural e”, per la nostra città di Manfredonia. Non si può soccombere al negativo, non si può vivere di sola attesa di un qualcosa o qualcuno che venga a risolvere i nostri problemi”.

“Manfredonia- Ri-alzati” un’esortazione che ci invita, come cristiani e cittadini, a riattivarci dal basso, a ripensare una città del “noi”, per riscoprire “la politicità (da polis=città) del nostro agire quotidiano.

E’ questo un impegno importante in un territorio dove non solo occorre riscoprire il valore della solidarietà, superando quella logica diffusa “del noi contro di loro”, ma è necessario riaffermare la legalità quale percorso necessario per ripartire, rigenerare la speranza per riprenderci il futuro.

Sono queste le premesse da cui si vuole partire, domenica 3 novembre 2019 alle ore 16.00, presso la Sacra Famiglia con il primo Forum cittadino “MANFREDONIA-RI -ALZATI!”.

Organizzata e promossa dalla stessa parrocchia, l’iniziativa è aperta a chiunque e sarà l’avvio di una progettazione partecipata e condivisa nonché occasione di “educazione alla politica”, quale strategia per svegliare le coscienze e sensibilizzare la comunità circa il bene comune.

Investire sulla comunità vuol dire aprire strade nuove e liberare energie affinché queste un

domani possano svolgere un ruolo persuasivo nei confronti di quanti si metteranno al servizio della città.

Per superare questo momento difficile o “questa notte invernale” che, come ha detto il Card. Bassetti , presidente CEI , impedisce “lo sbocciare della primavera, rubando spazio alla speranza, creando disaffezione e pessimismo, è urgente, oggi, avviare percorsi possibili per ricostruire, ricucire e pacificare.

Le strade, allora, diventano percorsi attraverso cui è necessario camminare, e i quartieri luoghi da “abitare” per essere cittadini e buoni cristiani. Ribadiamo, pertanto, il nostro invito ad essere numerosi, domenica 3 novembre 2019, alle ore 16.00, presso i locali della Parrocchia Sacra Famiglia.

