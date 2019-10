Manfredonia, Sabato 9 novembre raccolta di coperte e indumenti presso la PASER

In attesa dell’arrivo del grande freddo, i volontari dell’associazione PASER “F. Imhoff” di Manfredonia si preparano ai consueti servizi invernali di pattugliamento notturno ed assistenza ai clochard, organizzando una raccolta di coperte e indumenti che si terrà sabato 9 novembre presso la sede dell’associazione a Manfredonia in Viale Di Vittorio 116/a (ex mattatoio) dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Chi approfitterà del cambio di stagione dei propri indumenti nei giorni festivi del ponte di Ognissanti, potrà mettere da parte ciò che non usa più per poi consegnarlo alla PASER nella giornata del 9 novembre.

Si accetteranno: coperte, indumenti pesanti ma anche indumenti estivi in quanto, oltre ai clochard che verranno serviti nel periodo invernale nella consueta attività notturna, una parte degli indumenti verrà portata a Borgo Mezzanone, dove con la collaborazione dell’associazione Auxilium e della Caritas ci sarà una distribuzione ai bisognosi.

Si chiede cortesemente di conferire solo coperte e indumenti in buono stato, in modo che questi possano essere riutilizzati, e di non consegnare vestiario destinato a discarica. I volontari infatti, al momento della consegna, faranno un sommo controllo a quanto conferito in modo che non giunga immondizia ai bisognosi.

Si prega altresì la cittadinanza di evitare di portare il vestiario in altri giorni rispetto al 9 novembre, se non accordandosi col personale della PASER chiamando il numero 0884.542913. Per chi non riuscirà a conferire in tale data, verrà infatti prevista un’altra data nel corso del periodo invernale.