Metta “Per impedirmi di essere sindaco hanno infangato una città. Non li perdonerò”

Cerignola. “Mi arrivano sbigottiti commenti al contenuto della Relazione Prefettizia a base dello scioglimento del Comune. Mi sorprendo della vostra sorpresa. Non poteva che essere un documento farcito di false rappresentazioni, illazioni, pettegolezzi“.

FOCUS SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE CERIGNOLA

“Non dico di più perché dovrei essere molto irriverente. Esamineremo. Discuteremo. Dimostreremo. In molti casi rideremo amaro. Ma per stasera VI INVITO A RIFLETTERE SUI DANNI ENORMI CHE QUESTO DOCUMENTO PRODURRÀ SU CERIGNOLA, SU TANTE AZIENDE DI CERIGNOLA, SU TANTE PERSONE FERITE….PUR DI COLPIRE METTA”.

Lo dice su facebook il già sindaco di Cerignola, Franco Metta.

Come risaputo il consiglio comunale del centro ofantino è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità, dopo delibera del Consiglio dei Ministri.

“Una Città messa in croce in maniera assurda, superficiale e non responsabile. Risponderò punto per punto. Omissis per Omissis. Soprattutto scopriremo, DOCUMENTI ALLA MANO, chi ha voluto questo scempio. SEGUITEMI CON PAZIENZA. APPENA FINITO CON LA RELAZIONE DEL MINISTRO, ESAMINERO’ LA RELAZIONE PREFETTIZIA”.

“E NON PERDONERÒ NESSUNO DI COLORO CHE PER IMPEDIRMI DI ESSERE SINDACO ANCORA PER 6 ANNI HANNO INFANGATO UNA INTERA CITTÀ. La morte politica incombe su chi ha provocato per interesse personale questo strazio. Cerignola non dimenticherà! Alla prima occasione……..altro che UMBRIA!”, termina Metta nelle sue dichiarazioni.