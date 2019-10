Ognissanti e Halloween una lettura antropologica di Andrea Buzzi

La vigilia di Ognissanti, conosciuta nel mondo anglosassone come notte di Halloween, è sicuramente una delle feste occidentali maggiormente conosciuta nel mondo. Festa considerata pagana dalle principali fedi religiose, prende origine dai culti celtici e in particolare dalla festa celtica di Samhain, che si celebra tra il 31 ottobre e il 1º novembre, spesso conosciuta anche come Capodanno celtico, festività quindi legata ai cicli stagionali della natura.

L’origine del nome rappresenterebbe una variante scozzese dell’inglese arcaico “All Hallows’ Day”, moderno All Saints’ Day, nome comunque non attestato fino al 1556. Come molti connazionali sapranno, la vigilia di Ognissanti sembra accomunare alcune tradizioni italiche a quelle anglosassoni. Anche in Italia possiamo ritrovare varianti della festa che in qualche modo condividono simbolismi propri della più famosa festa delle streghe. Come ci racconta Ignazio Buttitta, durante la ricorrenza della Festa dei morti, soprattutto nel Meridione, la questua veniva effettuata dai bambini e dai poveri dei vari paesi.

I bambini simboleggiavano creature che non avevano ottenuto lo status di “uomini”, status che spesso non era riconosciuto neanche ai mendicanti, non essendo essi inseriti all’interno della comunità locale. Queste figure, altre rispetto al corpo sociale, giravano a frotte la mattina del 2 novembre, bussando di casa in casa e domandando offerte, spesso cibo, proprio in nome dei morti, cosa che in qualche modo loro rappresentavano. Il monito tipico era paragonabile al più celebre “Trick or treat”, dolcetto o scherzetto, che nelle tradizioni nostrane veniva dialetticamente espresso anche in modi più vigorosi, come in provincia di Palermo, che per la festa di santa Lucia (altra festività legata al ciclo stagionale) i bambini giravano per il paese ammonendo gli abitanti urlando “O ligna o lignati, o ligna o braccamati”.

Gli abitanti dei comuni spaventati da questi comandi, impartiti simbolicamente dai bambini, donavano ciò che era loro richiesto, anche in segno propiziatorio a favore della casa e dei suoi abitanti.

Questa festività richiama vivamente i Benandanti che lo storico Carlo Ginzburg ci racconta nel suo celebre lavoro. Essi erano i portatori di un culto della fertilità terrena, che in origine proteggevano i raccolti contro i malefizi di streghe e stregoni. Anche in tali occasioni venivano lasciate di notte delle offerte agli spiriti, che se non soddisfatti potevano portar sciagura o far dispetti. I Benandanti, come ci raccontano loro stessi in alcune deposizioni estratte dagli atti della Santa Inquisizione, erano combattenti che armati di mazza di finocchio o con canne di sorgo, uscivano dal loro corpo a combatter streghe e demoni notturni. Questi combattimenti spesso sono stati accomunati a tradizioni di origine sciamanica (lo fa lo stesso Ginzburg), la loro capacità di uscire dal corpo (trance) e di trasformarsi in un piccolo animale, ricorda infatti il caratteristico sciamano siberiano che in estasi combatte con il suo spirito, ormai separato, le diaboliche forze del male. Anche questi culti risultano legati ai riti agrari e stagionali, come infatti testimoniato proprio da un Benandante, che asseriva di prendere parte a queste battaglie durante le notti delle quattro tempora.

Benandanti

Elaborando ora tutti gli elementi raccolti fino ad ora e rivedendoli alla luce dell’antica festa celtica dello Samhain, potremmo quindi dire che in questa festività gli antichi popoli nord-europei celebrassero i morti, spiriti positivi e ben auguranti, nel momento più importante dell’anno, proprio dove le barriere tra i due mondi venivano meno e dove era permesso al caos di invadere il mondo ordinario. La festività era una commemorazione delle figure mitiche della tribù, le offerte erano simili a quelle offerte oggi, dal cibo alla luce attraverso il fuoco, pire spesso ancora oggi accese in onore dei santi cristiani.

L’avvento del cristianesimo tra queste popolazioni ha però inevitabilmente trasformato anime dispensatrici di buona sorte in demoni e i loro portavoce locali in streghe e stregoni. I Benandanti infondo sono una testimonianza di come l’influenza cristiana abbia distorto figure ritenute positive in metafore del male, combattute da chi simbolicamente ne era un tempo devoto.

Oggi, alla luce del consumismo, abbiamo ulteriormente trasformato un culto millenario in una festività stereotipata, dove streghe e vampiri bighellonano nei condomini affiancati da amici improbabili come Harry Potter, la Sposa Cadavere e qualche zombie. La questua ormai si è ridotta a marshmallow dall’aria poco casalinga, liquirizie, zucche gommose e altri trita gengive. Insomma, qualcosa si è perduto, altro si è trasformato e altro ancora sopravvive in tradizioni religiose popolari che, nonostante la globalizzazione, sembrano sopravvivere miracolosamente. Non ci resta allora che accendere il nostro lumino al led e attendere che le nostre simboliche offerte siano gradite.

Andrea Buzz:

#autoreamicodeipresidi

Psicologo clinico e un mediatore Feuerstein. In passato ha lavorato come cooperatore internazionale per anni in Madagascar. In Italia il lavoro di psicologo presso una Clinica Psichiatrica per pazienti in fase acuta e presso una Residenza Sanitaria Assistenziale ha permesso esperienze con la presa in carico di pazienti con disabilità di varia natura e con minori a rischio. L’expertise maturato le vede collaboratore con vari studi nella progettazione di percorsi riabilitativi domiciliari. Vanta numerose attività di formazione nell’ambito della riabilitazione psichiatrica e neuropsicologica non ultima quella con il Master in Entopsichiatria dell’Istituto Beck di Roma.