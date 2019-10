Orologi, tatuaggi, anelli e tanto altro: la moda dei numeri romani

L’antica civilizzazione romana ha lasciato molti segni del suo passaggio, in Italia e non solo, e non si parla soltanto di monumenti, ma anche e soprattutto di cultura. Una cultura ricca di elementi che oggi, per noi, rappresentano delle vere e proprie tradizioni. E fra queste non potremmo non citare i numeri romani, che attualmente ritroviamo in tantissimi aspetti della nostra civiltà, dagli orologi ai tatuaggi, fino ad arrivare agli anelli. E non solo.

I numeri romani e gli orologi

Ancora oggi vanno molto di moda gli orologi tradizionali, dunque quelli accessoriati con le classiche lancette e il quadrante. Proprio quest’ultimo ospita spesso la numerazione in esame, ed è possibile approfondire il ruolo dei nr romani negli orologi anche online, sulla rivista specializzata Horbiter ad esempio. Sulla stessa è presente un lungo excursus sul tema, nel quale viene spiegata anche l’origine di questa numerazione. Rimandando tutti gli approfondimenti del caso alla rivista in questione, qui ci limitiamo a citare solo una curiosità relativa al numero 4: quest’ultimo non viene reso con il corrispettivo romano (IV), ma utilizzando quattro stanghette, per una questione di comodità di lettura.

I numeri romani e i tatuaggi

Quando si parla di numeri romani, impossibile non citare i tatuaggi, che spesso includono proprio questo tema. Si parla di un trend che ancora oggi coinvolge tantissimi italiani, siano essi uomini o donne, senza distinzione di età o di genere. Per quale motivo si usano questi numeri come tatuaggio? Di solito per ricordare date molto significative per chi sceglie questi simboli, come nel caso della nascita dei figli, dei matrimoni, e via discorrendo. Basti pensare ai calciatori, che spesso fanno sfoggio di questi tatuaggi, magari per ricordare la vittoria di un trofeo oppure un’altra data importante. Infine, piccola curiosità sulle donne: il gentil sesso preferisce i tatuaggi con numeri romani minimalisti, quindi molto più piccoli rispetto a quelli degli uomini.

Altri esempi possibili

Intorno a noi troviamo moltissimi riferimenti ai numeri romani, che sono presenti ad esempio su diversi monumenti di Roma. Non solo, perché questa numerazione campeggia fieramente su anelli, collane, bracciali e ovviamente molti capi di abbigliamento, come felpe e t-shirt, insieme a diverse stampe dedicate e particolari. Per quanto concerne le magliette, spesso troviamo anche degli slogan in combinazione con i numeri romani, come nel caso di “Years Old”. Infine, è giusto citare anche gli oggetti d’arredo per la casa, come i calendari, le calamite per il frigo e molto altro ancora. In sintesi, questo sistema di numerazione continua ad esercitare un fascino enorme sulla società contemporanea. E basta semplicemente guardarsi intorno per capirlo.