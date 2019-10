Ragazza del Gargano sui social “Hanno tentato di stuprarmi, ma la polizia..”

View this post on Instagram

9 stupri su 10 non vengano denunciati , perché si ha paura che poi non badano a buon fine, si ha paura che la polizia e lo stato non faccia il proprio dovere, io oggi sono qui a raccontarvi la mia esperienza, non sono stata stuprata ma quasi. Stavo tornando a casa, dopo un paio di dibattiti con tre ragazzi che mi minacciavano e offendevano dentro la loro macchina, ubriachi , uno di loro “ senza che io me ne accorgessi” è sceso dalla macchina mi ha inseguita, e mi ha presa dal collo , e buttata a terra. Tutto ciò in strada. Dopo avermi buttata a terra mi si è messo sopra e ha iniziato a toccarmi, ha cercato di togliermi la maglia , ma avevo un body, il quale l’ho consegnato ai carabinieri “ tutto strappato”. Prima del quasi stupro avevo chiamato i carabinieri, che non sono intervenuti. Questo è un trauma, Questo è ciò che succede quando le forze dell’ordine non funzionano, Non sono stata stuprata per uno solo motivo: ha sentito dei rumori e si è spaventato. L’uomo aveva 36 anni, una FIGLIA, e moglie. La società, lo stato ci urla : non farti stuprare , invece di : non stuprare. Perché se ho un maglia di pizzo : me la sto cercando. Perché ogni anno mi regalano uno spray al peperoncino. Perché i miei vestiti dicono di più sul mio consenso di quanto non lo faccia la mia bocca.