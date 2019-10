Rapper foggiano Mecna a Le Iene: “Artista ascoltando le Spice Girls”

“Mi prenderebbero, ma non penso proprio che mi vedrete al Festival di Sanremo“. Mecna non si nasconde certo di fronte alle domande de Lei Iene. Nemmeno quando gli si chiede “di fare un verso in foggiano”. “Eehhh”, peccato che ci dice poi che non lo userà mai nelle sue canzoni.

Quando ha capito che avrebbe fatto l’artista? Sorpresa, il rapper confessa: “Quando ho ascolatato le Spice Girls!”. Non sa ballare né cantare come loro, dice, ma “voleva dedicare un brano a una ragazza per conquistarla”.

Biografia