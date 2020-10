ISS: indice RT in Italia sale a 1.7. Registrati in Campania 3186 positivi

Roma, 30 ottobre 2020. COVID_19: la Campania ha registrato oggi 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi. Lo ha reso noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook che parla di “fortissimi ritardi delle decisioni del Governo fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi”. “C’è una sottovalutazione grave della pesantezza dell’epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell’epidemia, sta perdendo tempo prezioso”.

Intanto arriva un dato dall’ISS: l’indice RT in Italia sale a 1,7. Rischio alto per 11 Regioni, in 5 c’è già lo scenario 4.