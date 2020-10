“Belli ciao”. Pio e Amedeo “Ci fermiamo, purtroppo tocca anche a noi”

Foggia, 30 ottobre 2020. “CI FERMIAMO! Purtroppo tocca anche a noi, a questo set, a questo gruppo di lavoro in questa magica atmosfera che si era creata qui nella nostra terra e che poi ci saremmo portati a Roma e Milano nelle prossime settimane“.

Lo scrivono sui social i foggiani Pio e Amedeo, protagonisti del nuovo film “Belli Ciao”, di Gennaro Nunziante prodotto da Fremantle. Le riprese erano partite da fine settembre in provincia di Foggia.

“CI DISPIACE per tutte quelle persone, ne lavorano quasi un centinaio di padri e madri di famiglia, che erano qui per lavorare…la preoccupazione nei loro occhi ci fa venire il nodo in gola…per via precauzionale e per il bene di tutti però è giusto sospendere le riprese e aspettare tempi migliori. Riprenderemo il prima possibile. Abbiamo detto loro che prima o poi tutto finirà e ci ritroveremo tutti qui, tutti insieme, a cercare di costruire qualcosa di bello…e lo diciamo a tutti: bisogna tenere duro ancora, e poi sarà il tempo degli abbracci e delle risate, ne siamo certi❤”.

A cura di Giovanna Tambo, Foggia 30 ottobre 2020.