Conflitto a fuoco tra polizia e malviventi nel Foggiano

Candela (Foggia), 30/10/2020 – (ottopagine) E’ successo nella notte lungo l’A16 Napoli-Bari all’altezza di Candela. E’ qui che è giunta con immediatezza, dopo essere stata allertata da un responsabile della segnaletica del cantiere in questione, una pattuglia della polizia stradale di Grottaminarda. Il pesante mezzo notato dagli agenti era a bordo strada. Un altro invece era stato già portato via da una uscita laterale. Non si esclude che la banda stesse preparando un assalto, l’ennesimo, ad un portavalori. Alla vista dei poliziotti i malviventi hanno aperto il fuoco a bordo di una Jeep Renegade nera. Ne è nato un conflitto a fuoco. Nessuno tra agenti, malviventi o automobilisti è rimasto coinvolto. Insieme agli uomini di Grottaminarda i colleghi di Trani. Sull’inquietante episodio indaga la squadra mobile di Foggia. Visionati anche i filmati delle telecamere presenti in autostrada. (ottopagine)