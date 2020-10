Consiglio regionale, Teresa Cicolella sarebbe fuori dai 29 di maggioranza

Foggia, 30 ottobre 2020. “Io l’ho saputo ieri sera dal segretario regionale che la Corte d’appello ha attribuito una numerazione diversa rispetto al Viminale. Una doccia fredda, una situazione surreale. Il provvedimento non è ancora ufficiale”. Teresa Cicolella commenta il fatto che nella proclamazione dei consiglieri regionali eletti potrebbe essere fuori.

Dalla Capitanata ai seggi del consiglio barese, per il Pd, andrebbero Paolo Campo e Raffaele Piemontese, con Sergio Clemente e Antonio Tutolo sono 4 per la maggioranza e 5 per l’opposizione (Giannicola De Leonardis, Joseph Splendido, Paolo Dell’Erba, Giandiego Gatta, Rosa Barone). Nel conteggio finale dei consiglieri di maggioranza si va verso i 29 (non 27) e 21 per la minoranza. “Ci troviamo nella situazione – prosegue Cicolella- che la provincia della Bat ha più consiglieri di quella di Foggia”. L’esponente del Pd valuta il ricorso, ma “aspetta di vedere i verbali” e fa riferimento ad altri due candidati fuori dal consiglio pur con 15mila voti. E’ il caso di Domenico De Santis e Sergio Blasi.

Sarebbero dunque 7 le donne in consiglio regionale e non 8, 4 del P, Loredana Capone, Debora Cilento, Lucia Parchitelli e Anita Maurodinoia e del 3 M5s Antonella Laricchia, Grazia Di Bari e Rosa Barone.