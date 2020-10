Covid, donna 56enne grave trasferita da Foggia a Catanzaro

Foggia, 30/10/2020 – (catanzaroinforma) Oggi il reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro ha ricevuto una paziente in gravi condizioni, trasporta in elisoccorso da Foggia, grazie all’intervento del servizio 118. La donna, di 56 anni, era ricoverata nel riparto di rianimazione del policlinico universitario di Foggia, poi le sue condizioni si sono aggravate rendendo necessario il trattamento con l’Ecmo, una tecnica di assistenza respiratoria extracorporea attuata mediante una macchina che consente di ossigenare il sangue al di fuori dell’organismo attraverso un polmone artificiale, e che viene utilizzata dal reparto di Rianimazione della “Mater Domini”, che fa parte della rete Ecmo-net. Il reparto è infatti centro di riferimento regionale per l’insufficienza respiratoria, ed unico centro del Sud che tratta in Ecmo pazienti covid. (catanzaroinforma)