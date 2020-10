Foggia, pista Gino Lisa quasi pronta: Comitato “Cambiare intitolazione aeroporto”

Foggia, 30/10/2020 – (retegargano) Cambiare intitolazione all’aeroporto di Foggia, un’idea che stuzzica da quando il re­sponsabile unico dei lavori di ampliamento pista dello scalo, Donato D’Auria, l’ha lanciata qualche tempo fa. Gino Lisa, pilota torinese interventista, pe­rito in battaglia nel 1917 durante la prima guerra mondiale, forse non sapeva nemmeno dove fosse l’aeroporto foggiano quando con il suo aereo fu inseguito e bombardato da una muta di pi­loti austriaci sui monti di Caldonazzo, in Trentino. «La sua storia certamente emo­zionò le autorità militari dell’epoca, ma il vero motivo per cui lo scalo foggiano prese que­sta denominazione – racconta lo storico ed esperto militare Gigi Iacomino – sta nel fatto che all’epoca intitolazioni di questo tipo erano riservate agli eroi di guerra. Fu così che alla memoria di Gino Lisa finì in dote l’aeroporto militare foggiano». Con lo scalo foggiano prossimo alla riapertura con la pista più lunga (potrebbe essere pronto a gennaio, Covid permettendo) il comitato Vola Gino Lisa lancia un concorso di idee tra gli studenti delle scuole fog­giane per individuare altra de­nominazione allo scalo che così fin dal nome potrebbe avviarsi (si spera) a nuova vita.(retegargano)