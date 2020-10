“Impossibile lavorare così” la protesta dei baristi di Ischitella e Vico del Gargano

Gargano, 30 ottobre 2020. È unanime la disapprovazione da parte dei gestori di bar e di ristoranti per l’ultimo Dpcm del Governo in cui si dispone la chiusura, dopo le ore 18, delle loro attività. Molti baristi di Ischitella e Vico del Gargano hanno voluto dire la propria su questa nuova misura che risulta essere una condanna a morte per un settore già duramente colpito dal precedente lockdown e che è maggiormente impostato negli orari serali.

“Una situazione preoccupante” hanno riferito i baristi, che non si aspettavano che accadesse dopo l’adeguamento delle loro attività a tutti protocolli richiesti in termini di sicurezza. In aggiunta, non c’è molta credibilità per quanto riguarda gli incentivi statali promessi. Quasi tutti i gestori intervistati hanno affermato che tali aiuti non sarebbero sufficienti per coprire una minima parte delle spese, tra affitto, luce e fornitori.

E le proteste in piazza? I baristi di Ischitella e Vico del Gargano concordano nel dare voce alla disapprovazione per quanto emanato, ma mettono in chiaro che il tutto dev’essere svolto senza atti di violenza. Protesta sì, ma civilmente.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola