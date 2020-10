Internalizzazione 118 Capitanata, TAR respinge domanda cautelare Associazioni

Bari, 30 ottobre 2020. “ad un sommario esame, il ricorso appare infondato in quanto la

mancata comparazione del costo del servizio – oggetto di censura sulla quale le

associazioni ricorrenti ripongono consistente affidamento – non assume di per sé,

valore assoluto, dovendo la comparazione medesima riguardare lo standard

qualitativo del servizio, la migliore sua organizzazione, in uno alla preferibile

erogazione omogenea nel territorio di riferimento, e comunque termini di raffronto

omogenei (si veda, per un caso analogo in materia di internalizzazione del servizio

C.U.P., la sentenza immediata del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1009 del 2020 e

l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1490/2019″.

Con recente ordinanza, la seconda sezione del TAR Puglia di Bari ha respinto la domanda cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2021, relativamente al ricorso del 2020, proposto da Associazione Troia Unione Radio 27 Onlus, Associazione Croce Azzurra – Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani, Associazione Volontari Margheritani Soccorritori A.V.M., Associazione Pubblica Assistenza Emergenza Radio Cerignola E.R.C., Comitato Regionale A.N.P.A.S. Puglia, contro: l’ASL Foggia, e nei confronti di Sanitaservice Asl Fg s.r.l., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: – “della Deliberazione del D.G. della ASL FG n. 1233 del 13/08/2020, pubblicata in pari data sull’albo pretorio online, con cui la ASL FG affidava in “house providing” alla società in house Sanitaservice ASL FG S.r.l. tutte le 19 postazioni del Servizio di E.U. 118 della provincia di Foggia gestite, sino a quel momento, in convenzione dalle Associazioni di Volontariato (…); del “DOCUMENTO DI SINTESI DEI COSTI DA SOSTENERE DA PARTE DI ASL FG” allegato alla Delibera del D.G. n. 1233/2020 – Allegato 1; – della “RELAZIONE EX ART 34 C 20 DL 179/2012 ED ART 192 DLGS 50/2016” allegata alla Delibera del D.G. n. 1233/2020 – Allegato 2; della Deliberazione del D.G. della ASL FG n. 896 del 22/06/2020, con cui l’Azienda Sanitaria dava avvio al procedimento di affidamento alla società in house Sanitaservice ASL FG S.r.l. della gestione di n. 18 postazioni di Ambulanza e n. 1 postazione di Automedica del Servizio Emergenza Territoriale SET 118 della provincia di Foggia; ove necessario, del Disciplinare di servizio della società Sanitaservice ASL FG S.r.l. nella parte in cui disciplina l’“Attività di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell’ambito del servizio 118 – rete emergenza/urgenza e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario”, approvato nella Assemblea ordinaria dei soci il 20/03/2018; ovvero dell’eventuale ulteriore disciplinare di servizio stipulato – nelle more del presente giudizio – tra l’ASL FG e la controinteressata

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non

conosciuto, con riserva, ove occorra, di eventuali “motivi aggiunti” avverso atti e

provvedimenti successivi a quelli gravati, allo stato non ancora conosciuti.

Infine, era stato chiesto la declaratoria d’inefficacia degli atti convenzionali e negoziali, eventualmente stipulati con la controinteressata, nelle more del presente giudizio”.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Carlo Dibello

e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Morgigno e Marco Fontana, per la

ricorrente, avv. Raffaele Daloiso, per l’Azienda, e avv. Antonia Molfetta, per la

controinteressata.

“La delibera impugnata – scrivono i magistrati del TAR PUGLIA – si colloca nel contesto di un generale processo di riordino dei servizi erogati dalle Asl del territorio pugliese, che include

anche il servizio di emergenza/urgenza 118 (..) il processo di internalizzazione del servizio di emergenza/urgenza 118 è stato avviato dall’Amministrazione sanitaria resistente a partire dal 2008 ed è finalizzato a garantire, in particolare, l’omogenea erogazione dei servizi evitando la frammentazione derivante dall’affidamento ad un considerevole numero di associazioni di volontariato del servizio medesimo”.