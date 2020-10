Manfredonia, contributi economici in favore di famiglie con particolari fragilità

Manfredonia, 30/10/2020 – Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica e/o lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da covid-19.

ATTI > 1276_2020_AVVISO 1276_2020_MODELLO DI DOMANDA 1276_2020

(Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2020, n. 788 e Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 128 del 30.09.2020)

FINALITA’: Il contributo è finalizzato al sostegno economico dei nuclei familiari fragili e privi di qualsiasi altra forma di reddito. Ai nuclei familiari ammessi al beneficio sarà assegnato un contributo tenuto conto dei criteri di seguito riepilogati. Compatibilmente con le risorse disponibili potranno essere effettuate più erogazioni del contributo assegnato e comunque per un periodo non superiore alle sei mensilità.

DESTINATARI: Persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Manfredonia con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale per la stessa finalità, in possesso di un ISEE non superiore a € 9.360,00. Tale limite ISEE potrà essere derogato solo in caso di comprovate esigenze gravi e contingenti valutate dal Servizio Sociale professionale (sfratti, gravi problematiche di salute e simili).

ESCLUSIONE: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto contributo: a) destinatari di misure di sostegno al reddito previste dalla normativa statale o regionale al momento della domanda o in attesa di rinnovo della stessa o percepiscano qualsiasi altra forma di reddito (e in particolare non risultino percettori, o in fase di sospensione, di Reddito di Cittadinanza, RED e similari) ; b) istanze incomplete, prive di elementi essenziali quali: – residenza nel comune di Manfredonia; – firma di sottoscrizione; – copia del documento d’identità del dichiarante; – espressa dichiarazione di far parte di un nucleo familiare privo di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione o in attesa di rinnovo della stessa, ovvero lavoratore autonomo risultato privo di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid19 e non destinatario di misure di sostegno previste dalla normativa statale o regionale per la stessa finalità; c) nuclei familiari con patrimonio mobiliare superiore ad € 10.000,00 alla data del 30.09.2020; d) coloro che non forniscano integrazione, anche documentale, richiesta dall’ufficio deputati all’istruttoria; e) trasmissione della domanda oltre il termine di scadenza fissato.

MODALITA’ DI RICHIESTA: La domanda di accesso al beneficio contenente le dichiarazioni in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 riferita ai criteri individuati nel presente avviso dev’essere presentata utilizzando il modello allegato. L’istanza va presentata esclusivamente in una delle tre seguenti modalità: 1)via Pec all’indirizzo servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it, 2)a mezzo raccomandata ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, 3) direttamente all’ufficio Servizi Sociali, Via San Lorenzo, 47 del Comune di Manfredonia dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nel rispetto delle misure Anti-Covid19 vigenti . È possibile presentare una sola istanza per ogni nucleo familiare ed utilizzare una sola delle modalità di invio indicate. L’invio di plurime istanze può comportare l’esclusione di tutte.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE Tenuto conto dei requisiti innanzi riepilogati, il contributo da assegnare verrà determinato tenendo conto della composizione familiare come segue: € 200,00 mensili per nuclei familiari fino a 2 componenti, € 300,00 per nuclei di 3/4 componenti, € 400,00 per nuclei con 5 componenti, € 500,00 per nuclei con 6 o più componenti. Tali importi, così determinati, potranno subire variazioni in considerazione della presenza di patrimonio mobiliare documentato e della presenza dell’onere dell’affitto riferito all’abitazione principale. Nello specifico gli importi da assegnare potranno subire le seguenti variazioni: patrimonio mobiliare Da € 0,00 a € 5.000,00 100% Da € 5.000,01 a 10.000,00 – 50% Da 10.000,01 in su Esclusione dal beneficio canone di locazione Superiore a € 400,01 +50% Da €400,00 a € 200,01 + 30% Da 200,00 a € 0,00 Nessun incremento del beneficio Il contributo verrà concesso per un numero di mensilità compatibile con le risorse disponibili in relazione al numero effettivo dei nuclei familiari ammessi al beneficio, con eventuale rimodulazione proporzionale del beneficio per l’ultima mensilità erogabile, per quanto necessario, tenuto conto delle risorse disponibili e comunque per un massimo di sei mensilità; L’erogazione avverrà con accredito diretto su codice IBAN fornito in sede di presentazione della domanda.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE Le istanze, secondo le modalità indicate, dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 19.11.2020. ISTRUTTORIA L’Ufficio Servizi Sociali, ed ogni altro ufficio competente all’uopo individuato, procederà ad elaborare l’elenco dei soggetti aventi diritto, da approvarsi con apposito provvedimento e a disporre l’accredito sul Codice IBAN indicato nel modello di Domanda. L’istruttoria verterà sul controllo anagrafico e su quanto autocertificato nella domanda. I soggetti ritenuti idonei al beneficio, prima della formale assegnazione, dovranno trasmettere la documentazione comprovante i requisiti dichiarati con particolare riferimento al patrimonio mobiliare e oneri per canoni di locazione. Si precisa, inoltre, che, secondo le disposizioni della vigente normativa, verranno effettuati controlli anche a campione, i cui esiti saranno trasmessi agli organi competenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento UE 2016/679 – GDPR; Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre ai dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 2016/679. Titolare del Trattamento: Comune di Manfredonia; Incaricati: il personale del Comune addetto agli adempimenti connessi al presente procedimento. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno utilizzati per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura e oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema informatico e in appositi uffici custoditi del Comune di Manfredonia. I dati comunicati non saranno ceduti a terzi, ne saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e non saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso. Il Comune potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, come da normativa vigente.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali il martedì, mercoledì e venerdì esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero 0884/519692. Responsabile del procedimento è la dr.ssa La Forgia Mariella.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE f.to Dott. Matteo Ognissanti