Manfredonia, COVID: 271 tra quarantene e ricoveri, 91 positivi: “Ma contagi aumentano”

(statoquotidiano.it, 22:50). Manfredonia, 30 ottobre 2020. Continuano ad aumentare i casi di positività al nuovo coronavirus a Manfredonia, ma come del resto in Puglia, e nel territorio nazionale. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 28 ottobre risultano 271 di cui 91 positivi“.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, i dati sarebbero ancora in aumento, e ci sarebbero anche difficoltà nelle registrazioni delle nuove positività, come nei tracciamenti dei positivi e dei contatti stretti. Seguono aggiornamenti.