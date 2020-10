Manfredonia, dottoressa Facciorusso “Sistema tracciamento in tilt, chiusura scuole inevitabile”

Manfredonia, 30 ottobre 2020. “Carissimi, la situazione che stiamo vivendo sta iniziando a preoccuparci davvero. Nella nostra città il numero di contagiati attualmente è più elevato dell’inizio della pandemia. È vero che non siamo in lockdown e che abbiamo ancora qualche libertà, ma vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che se ci troviamo in questa situazione, anche noi siamo responsabili. Per lavoro sono abituata ad ascoltare ed in molti si lamentano delle istituzioni, del governo, della scuola… ecco vorrei soffermarmi proprio sulla scuola. Dopo i primi contagi dei bambini alla primaria, in molti hanno chiesto la chiusura delle scuole. La regione ha deciso, sentendo il parere dei pediatri, di fermare l’attività in presenza fino al 24 novembre. Questa scelta è stata fatta non perché le scuole non siano dei luoghi sicuri. Si è lavorato tanto durante l’estate proprio per garantire il rispetto di tutte le regole.

Sono stati acquistati dispositivi di protezione, si è investito sul personale scolastico ed i ragazzi si sono tutti ben adattati a questa nuova realtà. Riflettiamo, infatti, sul fatto che i contagi non partono dalle scuole ma da fuori. Le scuole potrebbero restare aperte se solo noi ci comportassimo seguendo le tre semplici regole che ci sono state date ma soprattutto limitando le nostre uscite alle attività essenziali. È ovvio che se questo non accade, la scuola è un terreno fertile per il propagarsi del virus, sopratutto negli istituti delle materne ed elementari dove è più difficile mantenere le distanze.

Chiudere le scuole è stato inevitabile perché il sistema di tracciamento è in tilt. Come riportato correttamente dai pediatri, per ogni bambino contagiato si richiede un numero elevato di tamponi tra i contatti diretti familiari ed extra. I medici sono tempestati di telefonate di genitori in prenda al panico per la quarantena dei loro figli, per richiedere un tampone per sentirsi più tranquilli. Chiudere le scuole per tre settimane significa anche avere il tempo per far approvare i tamponi rapidi che potrebbero alleggerire il carico di lavoro del sistema di prevenzione ma dare la possibilità ai pediatri di fare una diagnosi differenziale in caso di sintomi e quindi intervenire precocemente.

Queste sono le motivazioni per la chiusura, non perché non si ritiene che la scuola non sia necessaria ed importante anzi. Quando parliamo di scuola, ci riferiamo ad un’agenzia di educazione e socializzazione indispensabile per il sano sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo di ogni bambino. Qualcuno di voi si chiede, per esempio, come si sentono i bambini e ragazzi senza andare a scuola? Non rispondetemi che sono contenti. Posso assicurarvi per il lavoro che svolgo ogni giorno, che già dalla prima decisione di alternare la didattica in presenza con quella a distanza e dalla chiusura anche delle palestre e scuole di danza, molti ragazzi sono andati in crisi perché si sono visti privare di tutte le loro occasioni di apprendimento, socializzazione e di svago. E da martedì che è stata emanata l’ordinanza del governatore Emiliano, i bambini sono tornati ad avere ansia ed attacchi di panico perché preoccuparti dalla didattica a distanza.

Quando si parla di chiusura delle scuole per tutela della salute, di quale salute parliamo? Solo della salute fisica, ma trascuriamo quella psicologica. In questo momento penso che sia doveroso trovare una soluzione che tenga conto di tutto. Io personalmente sono favorevole alla chiusura temporanea delle scuole per i motivi già citati, ma occorre non vanificare questo grande sacrificio. Cari ragazzi, cari genitori cerchiamo di uscire solo per motivi essenziali. Lo so che vi sentite come imprigionati, concediamoci ogni tanto una passeggiata ma cercando di essere responsabili. In fondo ci è stato chiesto di rispettare tre semplici regole: indossare la mascherina che copra naso e bocca, igienizzare le mani e mantenere la distanza.

Tutti hanno paura di un nuovo lockdown. Non possiamo permettercelo economicamente ma soprattutto psicologicamente ma tutto dipende da noi.

Gli ospedali sono al collasso e le rianimazioni sono piene e non riescono a garantire a tutti le cure necessarie perché i posti letto non sono sufficienti per tutti. Vi parlo non per sentito dire, ma per esperienza diretta considerando che mio marito lavora in questo campo.

Scrivo questo non per creare inutili allarmismi o per trasmettere ansie ma per farvi riflettere e per invitarvi alla prudenza!

Sicuramente si poteva fare di più, si poteva fare prevenzione cercando di non fare abbassare la guardia soprattutto nei mesi caldi, si poteva lavorare in estate per riorganizzare gli ospedali e assumendo altro personale… si poteva pensare di alternare la didattica tra mattina e pomeriggio, si potevano potenziare i trasporti… questo però non è il momento della polemica, non è il momento di guardare al passato, dobbiamo vivere nel qui e ora ed agire. Come? Non certo con rabbia e aggressività. Ognuno deve fare la sua parte. Il governo lavorare per trovare soluzioni, noi rispettando le indicazioni date e comportandoci in modo responsabile e prudente, ma dobbiamo farlo tutti.

Cari genitori, cercate di trasmettere ai vostri figli il rispetto delle regole, del sacrificio ma soprattutto date l’esempio. Come vi dico sempre, cerchiamo di volerci bene e di voler bene alla nostra comunità e cerchiamo di evitare ulteriori ripercussioni. Questi sono i valori su cui adesso dobbiamo basare la nostra vita, fatta anche di convivenza con questo nemico chiamato Coronavirus!

Un abbraccio virtuale a tutti”.

Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso

Psicologa e psicoterapeuta