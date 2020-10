Manfredonia. “Il ritorno della pandemia tra paure e disincanti”

Manfredonia, 30 ottobre 2020. La pandemia di nuovo sta tornando e lo sta facendo in modo devastante. Forse non se n’è mai andata. Era inaspettato che tornasse o era prevedibile? Porsi ora tali domande, col senno del poi, serve poco o nulla. Abbiamo versato il latte per la seconda volta, ed ecco che di nuovo siamo qui a piangerci addosso, a cercare colpe e a fare processi, oltre che innescare per l’ennesima volta una seconda caccia agli untori. E’ una cosa che non dovremmo fare, perché forse siamo tutti un po’ colpevoli, ciascuno in diversa misura. Tutti responsabili, perchè mai come in questa pandemia ogni azione individuale ha profondi effetti sociali.

Certo – bisogna dirlo – ci eravamo illusi che fosse tutto finito o che il virus avesse attenuato la sua forza, mentre, invece, ora sappiamo che non è affatto così. Ci stiamo rendendo conto, in questa seconda fase,e con riprovevole ritardo, che ci ha solo concesso una breve tregua, giusto il tempo di illuderci che potevano uscirne senza do dover più rimetterci le penne.

E’ come se il virus stesse giocando con noi a nascondino, dandoci la sensazione che sarebbe tutto finito in un breve lasso di tempo.

Avremmo potuto utilizzare questa tregua per organizzarci, per prevenire eventuali peggioramenti e così attrezzarci al meglio. Per poter anche ripensare un nuovo ordine delle cose, nuovi stili di vita, nuovi modelli di relazione e nuovi approcci alla vita individuale e sociale. Un nuovo modo di vedere le cose, la vita, gli altri e se stessi, il tempo libero, il divertimento, gli affetti, le attività economiche, il presente e il futuro. E forse anche le nuove generazioni.

Un nuovo modo di fare politica, di fare scuola e vita sociale, un nuovo modo di gestire le emergenze e la sanità, specie gli ospedali. Nuove politiche fiscali, nuovi frapporti di lavoro, nuove logiche di mercato. Un nuovo modo di fare televisione, giornalismo. Anche un nuovo modo di essere chiesa e di vivere la propria dimensione religiosa o la propria laicità. E invece! Niente di tutto questo.

Al contrario, sono tornati con grande sufficienza, i grandi modelli – si fa per dire – educativi del nostro tempo, come “Il grande fratello Vip”, “Temptation”, i programmi della D’Urso, la movida. E quant’altro. Mentre abbiamo tenuto chiuso i polmoni della cultura e i laboratori del progresso civile e democratico, come i teatri.

Imperterriti, come se nulla fosse accaduto, ci siamo rituffati nella vita ordinaria con una scontata normalità, rifacendo tutto allo stesso modo, come da copione, così com’era prima. Abbiamo pensato bene di sfruttare questo tempo per riprenderci quello che avevamo perduto. Recuperare le esperienze che ci erano state negate. Ci siamo tolte le mascherine e ci siamo rimessi di nuovo le maschere.

Alla mancanza non abbiamo fatto altro che sostituire surrogati di normalità, caricati di aspettative di nuovo, se non ancor più, di voglie capricciose. E’ tornata l’invidia, l’astio, l’indifferenza, la corruzione, l’arrivismo, il cinismo. Anche la violenza gratuita e folle di chi per futili motivi ha picchiato un ragazzo a morte.

Ma anche son tornate le facili promesse elettorali e il consenso strumentale delle recenti elezioni. La passerella di politici locali e nazionali, che, incapaci di trovarsi un lavoro serio, con la scusa di “servire il paese”, non hanno fatto altro che restare atavicamente attaccati alle loro poltrone.

Ci è mancata la capacità di gestire la stessa mancanza, e, presi da grande nostalgia, abbiamo voluto ripristinare l’ordine preesistente, come se la pandemia non fosse mai avvenuta. Come se nulla fosse accaduto.

Abbiamo accusato i negazionisti, ma, in fondo, da come ci siamo comportati, siamo stati tutti negazionisti. Perché, questo virus se molti lo hanno negato a parole, altri lao hanno negato con i loro comportamenti. Con le loro scelte. Con i loro capricci. E ora a pagare il prezzo più alto sono solo alcune attività lavorative, costrette a dimezzare il proprio lavoro, e le scuole costrette a sospendere le lezioni in presenza, incolpate non si sa di che cosa, e caricate di una responsabilità che va al di là di ciò che le compete.

Non abbiamo imparato nulla dai mesi del lockdowun. La privazione non ci ha insegnato nulla. Il deserto e il vuoto sono stati rimossi perché troppo dolorosi. Avevamo bisogno di distrarci dai giorni tristi, rimuovendo quel senso di morte e di dolore che ci avevano paralizzati. Se – come ci hanno insegnato gli antichi – avessimo imparato dal nostro soffrire! Forse, per molte persone, ciò non è stato possibile perchè molti non sono stati toccati in prima persona e sono rimasti insensibili al dolore altrui. Al dolore collettivo!

Ma la distrazione (il filosofo Pascal direbbe il “Divertissement”) non è la soluzione, è solo un modo per dare al problema il tempo di complicarsi ulteriormente. Per ingigantirsi. E tornare come più difficile da risolvere.

Abbiamo tutti pensato che si trattasse solo di una breve parentesi, chiusa la quale, il mondo avrebbe continuato a scorrere, e a correre, con la stessa fretta e con la stessa linearità precedenti. Ma anche con la medesima indifferenza e in quella identica direzione che invece la pandemia ha per un attimo oscurato, se non addirittura, alcune volte, cancellato.

Sapere che cosa avremmo dovuto o potuto fare è una cosa che nessuno davvero sa. E pretendere di saperlo è un lusso che solo alcuni analisti, sciocchi e arroganti, si possono permettere, ergendosi a tuttologi del niente.

Una cosa, comunque, era certa fin da quando questa pandemia è iniziata: che non si sarebbe trattato di una parentesi, ma di una vera e propria rottura, una cesura. Uno iato invalicabile nel quale bisognava imparare a stare. Come? Abitando le distanze e trasformando le vicinanze, accettando la rottura di paradigmi ormai obsoleti, per cominciare a progettare nuovi schemi di pensiero e nuove prassi.

Perché, tra il prima di ieri o l’ora di oggi che prepara il domani, questa pandemia ha introdotto un immenso abisso. Esso richiedeva da parte di tutti un po’ più di coraggio e tenacia, saggezza e lungimiranza. Certamente anche prudenza e maggior senso di responsabilità, equilibrio e un profondo senso della misura, per accettare di sopportare un maggior sacrificio personale in vista di una maggiore condivisione sociale.

E invece! Ha dominato l’ingordigia individuale e collettiva finalizzata a riprendersi il prima possibile, e più di prima, in modo sempre ancor più smisurato, gli spazi e i luoghi, il tempo e le esperienze, le opportunità e gli eventi, le occasioni e le possibilità. Di nuovo, tutto è stato reso possibile e tutto di nuovo permesso. Senza limiti e senza pensare alle conseguenze. Tutto questo, mentre, nel frattempo, in un clima di generale stordimento collettivo, il virus preparava il suo ritorno con recrudescenza. Ed è così che, l’abisso, allargandosi, cresceva sotto i nostri piedi, e con esso il deserto e il vuoto che in questi giorni stanno facendo di nuovo ritorno.

Insomma, la realtà, con tutta la sua complessità – sociale, politica, economica, sanitaria, relazionale -, con il suo peso indecifrabile, sta tornando inesorabilmente e inevitabilmente.

E adesso che faremo? Torneremo al mondo virtuale e ci ingozzeremo di connessioni che ci daranno l’illusione di essere vicini a distanza. Vivremo di social e nei social, senza tuttavia sentirci davvero parte di alcuna società reale. Il virus ce lo aveva ricordato, ma noi, facendo finta di niente, non abbiamo saputo trarre da esso alcuna lezione. Quella cioè che ci insegna che siamo anche corpi, volti, sguardi, sensi, tatto,voce. E che il mondo reale non ci basta perché è bastato un virus reale a metterlo in gioco.

A questo punto valgono le parole di Papa Francesco scritte nella sua ultima enciclica dedicata al tema della fraternità: “C’è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana. I rapporti digitali, che dispensano dalla fatica di coltivare un’amicizia, una reciprocità stabile e anche un consenso che matura con il tempo, hanno un’apparenza di socievolezza. Non costruiscono veramente un ‘noi’!” (Francesco, Fratelli tutti, n. 43).

Ed è così che, tra paura e disincanto, lo vogliamo o no, siamo tutti chiamati di nuovo ad affrontare un altro momento di grande prova, personale e collettiva. Per crescere e rigenerarci, e non per disperarci e disgregarci. Per miglioraci e non per regredire. Ciò sarà possibile solo se affronteremo questa nuova sfida di nuovo insieme.

Insieme e non da soli!