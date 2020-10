Manfredonia. L’importanza della grande impresa: il caso Mucafer

Manfredonia, 30 ottobre 2020. “Adam Smith, il padre dell’economia, sosteneva che il benessere cresce attraverso l’allargamento del mercato e la divisione del lavoro e, ciò è possibile solo se si ha una dimensione adeguata. Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman sostiene che ci troviamo nel mondo dell’economia di scala, ovvero per sopravvivere nell’attuale contesto economico contano le dimensioni delle imprese al fine di abbattere i costi fissi e accedere verso mercati di più ampie dimensioni.

La sfida attuale e futura è la contrapposizione tra imprese medie e grandi con alta dotazione di conoscenza e imprese piccole con bassa dotazione di conoscenza. Le prime sono fondamentali per lo sviluppo complessivo di un territorio poiché attraggono le risorse umane migliori e evitano o arginano le emigrazioni, nonché stabiliscono con il territorio e la comunità non solo relazioni economiche ma anche scambi di conoscenze e investimenti ulteriori nel migliorare la qualità della vita. Le medie e grandi imprese grazie alla loro maggior capacità innovativa riversano sul territorio un maggior valore aggiunto non solo in termini economici, ma anche e soprattutto in termini formativi e di scambio di conoscenza.

Un recente indagine Excelsior ha evidenziato che per i giovani laureati del nostro territorio trovare un lavoro presso un’impresa locale equivale a una possibilità su dieci , risulta pertanto una chimera per i giovani laureati trovare un’occupazione nelle imprese locali, poiché troppo piccole, poco innovative e per niente attrattive.

Per dare un’idea di quanto sia importante la dimensione delle imprese per lo sviluppo economico e sociale di un territorio pongo ad esempio la cooperativa MUCAFER, impresa generale di costruzioni di media dimensione, che ha operato nella città di Manfredonia per oltre 40 anni. Chi scrive né è stato il direttore amministrativo e finanziario per quasi 20 anni.

La MUCAFER registrava fatturati medi intorno ai 60 mln di euro e, distribuiva ai suoi portatori di interesse un valore aggiunto pari a Euro 19 mln, riversato quasi interamente sulla città tra salari e stipendi, imposte e tasse e attività a favore della comunità. Le famiglie della città che vivevano direttamente e indirettamente grazie alla MUCAFER erano oltre 500 per un numero di abitanti di 1500. Se confrontiamo il valore aggiunto prodotto e distribuito dalla cooperativa rispetto all’intero valore aggiunto generato dall’intero settore manufatturiero, il 20% proveniva dalla MUCAFER. Se pur rilevanti questi dati, l’aspetto ancor più importante era quello relativo all’attrattività che aveva l’azienda per tutti, giovani, donne, laureati in diverse discipline, poiché costituiva oltre che una stabilità di impiego ben retribuito anche un grande centro di formazione per molti ingegneri, geometri, maestranze, laureati in discipline economiche e giuridiche. Non si contano le imprese e le professionalità che sono uscite da quella grande scuola di formazione contribuendo anche a formare la classe dirigente della città.

Tantissime sono state anche le attività di sostegno sociale e culturale alla città. Qualsiasi iniziativa culturale, sociale, pubblica vedeva la partecipazione economica della cooperativa e, qualsiasi richiesta proveniente dalla politica nell’interesse della città la MUCAFER ne era protagonista. Un punto di riferimento per l’intera città. Tra la MUCAFER e la città vi è stato uno scambio continuo di ricchezza materiale e immateriale incarnato dal senso di responsabilità sociale che deve avere ogni impresa. Oggi tutto questo manca e, la mancanza di una grande impresa orientata alla responsabilità sociale si sente in tutta la sua importanza.

Il grande senso di responsabilità sociale la Cooperativa l’ha dato anche nella sua condizione di crisi irreversibile portando a termine la costruzione del nuovo Porto Turistico di Manfredonia, sacrificando ogni disponibilità finanziaria esistente per portare a termine l’infrastruttura ed evitare alla città l’ennesimo sfregio di un’opera incompiuta che avrebbe ulteriormente devastato la bellezza della città e il suo mare, risorsa primaria della comunità e dell’intero territorio.

Mi viene spesso chiesto perché è fallita la MUCAFER? La vera risposta è che la Cooperativa aveva negli ultimi anni contratto una serie di malattie quali inefficienze, scarsa produttività del lavoro, clientelismo e corruzione, management inadeguato e impreparato, che l’hanno resa molto vulnerabile. La crisi sistemica del mercato delle costruzioni e, in particolare di quello pubblico ha semplicemente accelerato la morte. Per dirla in altre parole, la crisi del 2008 e, continuata negli anni successivi, ha contribuito al fallimento in una situazione gestionale già gravemente compromessa.

E’, importante per un rilancio della città riavere un’altra media o grande impresa innovativa, solida e resiliente, orientata a mercati globali e attraente per giovani talenti. La costruzione di filiere o di distretti integrati nei settori dell’economia del mare, dell’agricoltura e dei servizi innovativi potrebbe essere la soluzione di breve periodo. Un’altra strada da percorrere potrebbe essere la costituzione di reti di imprese a forte contenuto innovativo nei processi di produzione, della qualità dei beni e servizi e dell’organizzazione e gestione.

Nicola di Bari