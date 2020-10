Manfredonia, “Stirpe criminale”: 4 ricorsi “inammissibili” in Cassazione

(statoquotidiano, 19:43). Roma, 30 ottobre 2020. “Stirpe criminale“: “inammissibili” i ricorsi in Cassazione (data udienza: 22 settembre 2020, 4^ Sez. penale, Presidente Salvatore Dovere) proposti da: Matteo Caputo, nato a Manfredonia il 06/03/1988, Francesco Pio Pacilli, nato a San Giovanni Rotondo il 04/07/1996, Salvatore Pacillo, nato a Manfredonia il 17/03/1963, e Valentino Conoscitore, nato a Manfredonia il 14 febbraio 1972, contro una sentenza del 19/11/2019 del GIP TRIBUNALE di BARI.

L’esito dell’udienza preliminare del 19 novembre 2020 a Bari. In particolare, nell’udienza preliminare del 19 novembre 2019, presso il Tribunale barese, dinanzi alla dr.ssa Antonella Cafagna, in merito alla citata operazione erano stati stabiliti, per quanti destinati della misura cautelare, “complessivi 4 rinvii a giudizio, 7 patteggiamenti della pena e 2 condanne dopo rito abbreviato“.

L’OPERAZIONE DI P.G.. “Stirpe Criminale” è l’operazione con la quale gli agenti della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Foggia, Bari e del Commissariato di P.S. di Manfredonia, avevano eseguito nel dicembre 2018 un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta della D.D.A barese, nei confronti di alcune persone ritenute contigue alla criminalità organizzata garganica, ritenuti a vario titoli partecipi dell’organizzazione criminale operante a Manfredonia e capeggiata da Francesco Pio Pacilli, figlio del noto Giuseppe Pacilli, detto “Peppe u muuntaner”, elemento di spicco del “clan Li Bergolis”, catturato dalla Squadra Mobile di Foggia nel maggio 2011 a seguito di un periodo di latitanza di anni due e condannato per i reati di cui all’art. 416 bis, c.p..

IL RICORSO IN CASSAZIONE. Da atti, “Valentino Conoscitore, Salvatore Pacillo, Francesco Pio Pacilli, Matteo Caputo, a mezzo dei propri difensori, avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei loro confronti, riconosciute le generiche equivalenti alle aggravanti, operato un aumento ex art. 81 cod.pen. per gli altri reati contestati ed affermato per il solo Pacillo Salvatore il concorso materiale con ulteriori reati non in conitnuazione, rispettivamente la pena (già ridotta per il rito) di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (per Conoscitore Valentino), di anni 2 e mesi 8 di reclusione, euro 10.000 di multa ed euro 16.000 di ammenda (per Pacillo Salvatore), di anni 4 di reclusione (per Pacilli Francesco Pio) e di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (per Caputo Matteo)”.

“Conoscitore Valentino e Pacillo Salvatore hanno dedotto la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen., non essendo stata formulata alcuna motivazione, relativamente alle loro rispettive posizioni, in ordine all’assenza delle condizioni del proscioglimento”. 3. Pacilli Francesco Pio ha dedotto: 1) il difetto di correlazione tra la istanza ex art. 444 cod.pen. e la sentenza e la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod.pen., avendo chiesto, con il consenso del P.M., il riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alle aggravanti ed alla recidiva, ed avendo, al contrario, il G.i.p. riconosciuto l’equivalenza delle circostanze; 2) l’erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo stato il comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 valutato come attenuante (ed inserito nel giudizio di bilanciamento) e non come autonoma ipotesi delittuosa, conformemente all’istanza formulata; 3) l’illegalità della misura di sicurezza della confisca e delle pene accessorie, che non sono state oggetto di accordo. 4. Caputo Matteo ha dedotto: 1) l’erronea qualificazione giuridica del fatto ed il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, essendo stato il comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 valutato come attenuante (ed inserito nel giudizio di bilanciamento) e non come autonoma ipotesi delittuosa, conformemente all’istanza formulata; 3) l’illegalità della misura di sicurezza della confisca e delle pene accessorie, che non sono state oggetto di accordo. 5. I ricorsi sono stati trattati secondo il procedimento ex art. 611 cod.proc.pen., essendo alcune delle censure prospettate riconducibili a quelle astrattamente ammissibili ai sensi dell’art. 448 cod.proc.pen., nella nuova formulazione”.

La Procura Generale aveva concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi. In seguito la decisione della Corte di Cassazione.

