Maradona: 1000 videomessaggi per i suoi 60 anni

(ANSA) “Compio i miei 60 anni, con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa“. Così scrive sui social Diego Armando Maradona che oggi compie 60 anni. Maradona mostra un lungo video con gli auguri di tutti i suoi amici del mondo del calcio e dello sport, gli hanno inviato, in una incredibile carrellata di campioni.