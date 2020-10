Profumerie online: quali scegliere per un servizio affidabile

Comprare online è diventato sempre più sicuro, soprattutto in questo particolare periodo storico in cui ogni azienda, per sopravvivere al lockdown e accorciare le distanze, è corsa ai ripari trasferendo una parte del suo business sul web. L’e-commerce nel settore dei profumi si è consolidato da tempo: non è più una novità acquistare il proprio profumo preferito su Internet e attendere con gioia il corriere con il prezioso pacchettino dopo solo pochi giorni di tempo.

Un consumatore più attento, però, potrebbe richiedere informazioni personalizzate che sui siti della casa madre, purtroppo, spesso non vengono evase a causa dell’elevato numero di contatti o al ridotto servizio di customer care.

Se vuoi evitare di acquistare i tuoi prodotti alla cieca e stai cercando un’opzione per ricevere consigli e dettagliati sui profumi che ti interessano, oltre che aggiornamenti sulle promozioni in corso e campioncini per testare le fragranze sulle quali provi indecisione, devi affidarti ai siti delle migliori profumerie online.

Tra le profumerie artistiche che offrono il miglior servizio online, in testa c’è Maison De Parfum, la boutique con sede a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. A pochi passi dalla città metropolitana, Maison De Parfum offre centinaia di prodotti e consulenze personalizzate, sia in loco che tramite i profili social, dove potrai reperire quotidianamente consigli di bellezza e per la cura della persona.

Chi gestisce Maison De Parfum?

Maison De Parfum è gestita da due sorelle, Marta e Matilde, che hanno intrapreso questa avventura nel 2006. Marta, che da sempre coltiva la passione per le fragranze e per il bello, ha reso il punto vendita un vero e proprio riferimento per tutti gli amanti dei profumi artistici, di nicchia e non convenzionali. Matilde, invece, rimane il punto di riferimento per il Make-up: potrai affidarti alle sue mani sapienti per ottenere consigli su come migliorare il tuo look e sulle ultimissime novità dei brand di cosmetici.

I prodotti selezionati da Maison De Parfum sono tutti di altissima qualità e sono stati scelti accuratamente tra brand internazionali di grande prestigio. È per questo che optare per profumi non commerciali ti permetterà di distinguerti e di spiccare per il tuo stile: ti innamorerai all’istante di queste fragranze inusuali e non potrai più farne a meno!

Inoltre, Maison De Parfum ha sempre un occhio di riguardo per l’ambiente, prediligendo i prodotti con un packaging riciclabile, e dall’INCI pulito, perché il rispetto per il nostro pianeta deve procedere di pari passo con le esigenze dei consumatori.

Le ultimissime novità nel campo dei profumi di nicchia

Il marchio che sta conquistando tutti gli amanti della vaniglia è Maison Tahitè – Officine Creative Profumi, un brand introdotto da poco sul mercato, che vuole porsi come portavoce del lusso sostenibile.

Il marchio è ancora sconosciuto, ma farà sicuramente parlare di sé per la scelta tutta ecologica di realizzare le confezioni dei prodotti in vetro, collante vegetale e carta realizzata a partire da gusci di frutta secca, nel completo rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo di Maison Tahité è quello di rivisitare gli aromi più utilizzati in profumeria, realizzando diverse varietà di eau de parfum a partire da una stessa nota olfattiva. Il primo lancio ha impiegato i nasi Marie Duchenne, Lucien Ferrero e David Maruitte nella ricerca degli abbinamenti da accostare alla vaniglia e a tutte le sue sfumature più dolci, per un risultato composto da cinque essenze formidabili, tutte acquistabili in comodi formati da 100 ml ad un prezzo di 92 euro l’una.

Le fragranze di Maison Tahitè – Officine Creative Profumi presentano una concentrazione che va dal 14 al 18%, e per questo motivo permangono molto a lungo sulla pelle.

Le loro prime cinque creazioni comprendono quindi:

Vanilla 2 , una fragranza gourmand a base vaniglia dolcissima resa ancor più golosa da note talcate e pralinate;

, una fragranza gourmand a base vaniglia dolcissima resa ancor più golosa da note talcate e pralinate; VaneXtasy, un accordo di latte di cocco, caramello e vaniglia, con note di legni pregiati e sentori orientali in chiusura, che ti faranno viaggiare fino al lontano Jaipur;

Floranilla, una fragranza talcata ammorbidita da iris e violetta, che la rendono leggermente floreale;

Vanillade, una composizione leggera ed elegante dal cuore agrumato e floreale;

Sel_Vanille, dall’aroma che ricorda la brezza marina, con note acquatiche e legnose.

Immergiti anche tu in questa scia di vaniglia e preparati a sognare! Richiedi informazioni alla tua profumeria artistica di fiducia, ricordando che da Maison De Parfum puoi ordinare a domicilio il campioncino spray delle fragranze che più stuzzicano la tua curiosità! (nota stampa).