Striscia la notizia: foggiani “candidati a loro totale insaputa”

Foggia, 30/10/2020 – (liberoquotidiano) Un partito con candidati a sua insaputa. A Striscia la notizia l’inviato Pinuccio parla di “candidopoli” e in particolare del partito L’Altra Italia, che aveva presentato una lista Posina, Comune in provincia di Vicenza, dov’è riuscito a eleggere un candidato. Il guaio è che dopo varie rinunce, è emerso un fatto piuttosto particolare: i candidati del partito era tutti nati in provincia di Foggia, sebbene la lista fosse iscritta alle elezioni di piccoli comuni sparsi per tutto il territorio nazionale. Dopo alcune verifiche, è stato appurato che i candidati erano spesso appartenenti alle forze dell’ordine e soprattutto “candidati a loro totale insaputa“. (liberoquotidiano)