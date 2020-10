Tour in bicicletta: le regole e i luoghi più belli d’Italia

Quest’anno, spinti dal decreto che incentiva l’acquisto di una nuovo mezzo di trasporto ecologico, migliaia di italiani hanno deciso di cogliere la palla al balzo per sfoggiare biciclette e monopattini elettrici all’ultimo grido. Ma come fare per sfruttarli al meglio ed evitare di lasciarli a prendere polvere in cantina? In questo articolo proveremo a darvi alcuni consigli sul corretto utilizzo di un biciclo, mostrandovi i posti più belli dove poter fare viaggi e passeggiate con gli amici o la famiglia.

Le norme

Prima di mettervi in sella e correre spericolati per la città, è bene conoscere quali sono le regole stradali da rispettare, per evitare di provocare incidenti oppure incorrere in qualche sanzione amministrativa. Per esempio, è obbligatorio sulle strade trafficate, urbane ed extraurbane, transitare su un’unica fila posizionandosi a destra delle auto. Ciò evita di creare affollamento al centro della carreggiata e ostruire il passaggio.



In caso di presenza di un minore questo potrà pedalare alla sinistra di un altro ciclista, ma se questo dovesse rappresentare un pericolo per se stesso e per chi circola a piedi o su altri mezzi di trasporto, è necessario scendere e proseguire accompagnando la bicicletta a mano.

Inoltre, è fatto obbligo al conduttore di munirsi di giubbotto catarifrangente o segnaletica luminosa, per rendersi visibile alle auto 30 minuti prima dell’alba e 30 minuti precedentemente al tramonto. Lo stesso discorso vale per le bici da corsa, che deve essere necessariamente omologata, ed essere munita di campanello o segnalatore acustico.

La bicicletta adatta

Che sia una bici da passeggio, una da corsa o una mountain bike, vi suggeriamo di dare prima un’occhiata in un negozio specializzato, per avere un’idea precisa sulla taglia. Infatti, il problema principale che sorge durante l’acquisto di un velocipede riguarda proprio le dimensioni, che devono essere adatte alla propria conformazione fisica. Per le donne fino a 160 cm, meglio optare per delle ruote da 24” o 26”, per chi è più alta invece va bene un modello da 28”. Per i bambini fino ai 10 anni potrebbe essere perfetta una bici da 20”, per un uomo sono disponibili misure dai 30” in poi.

I borghi più belli

Non c’è dubbio: fare un giro in bicicletta può essere non solo divertente, ma anche romantico, se fatto lungo percorsi circondati dalla natura. Per esempio, sono molti gli italiani che amano pedalare sulla pista ciclabile presente su tutto il perimetro del lago di Garda, su cui potersi fermare di tanto in tanto per scattare qualche foto.

In Emilia Romagna invece è possibile girovagare sui sentieri dei magnifici colli, sui calanchi, oppure in alcuni dei parchi più importanti della provincia bolognese, come la Chiusa, Villa Ghigi, i Prati di Mugnano o il Parco Storico di Monte Sole. In Toscana è famoso il percorso della Val d’Orcia, dove è possibile pedalare tra le vigne fino a salire sulle pendici di Monticello Amiata, dove spesso vengono organizzate gare ciclistiche durante l’estate. Molto diverso sarà un tour in Campania: difficile trovare lunghe piste ciclabili, tuttavia sarà altrettanto caratteristico passare per vicoli di Napoli, oppure tra le colline dell’Irpinia, costeggiando noccioleti e incontrando talvolta i pastori durante la transumanza.

Per chi invece volesse percorrere l’Italia intera partendo dai confini con l’Austria fino alla Sicilia, vi suggeriamo di intraprendere la Ciclopista del Sole. L’itinerario prevede soste sul lago di Fortezza, a Bolzano, sul lago di Garda, passando poi per Bologna e il meraviglioso appennino Tosco-Emiliano, proseguendo verso Roma, Napoli, Pompei, il Parco Nazionale del Pollino e fermandosi allo stretto di Messina. Una volta raggiunta l’isola, si potrà continuare lungo tutto il suo perimetro fino a Palermo.

Come utilizzare il bonus mobilità

Per incentivare gli spostamenti tramite mezzi di trasporto ecologici, ed evitare gli assembramenti all’interno di autobus e tram, all’inizio dell’estate il governo ha messo a disposizione un bonus da 500 euro per comprare una bicicletta o un monopattino. Il valore dell’incentivo è pari al 60% dell’importo complessivo del veicolo, sia elettrico, sia classico, ma non potrà essere sfruttato per accessori e oggetti aggiuntivi. Per ottenerlo è necessario richiedere la fattura in fase d’acquisto, e compilare dal 4 Novembre, ed entro e non oltre il 3 Gennaio 2021, il modulo sul sito ufficiale del ministero dell’ambiente.



Si tratta dunque di un rimborso, che verrà erogato solo dopo la scadenza del bando: ricordate però, che dovrete essere iscritti al sito dell’INPS ed essere in possesso dello SPID, un codice reso obbligatorio a partire da Settembre dell’anno corrente e da procurarsi precedentemente dell’acquisto. In ogni caso, prima di portare a casa la nuova bicicletta o il monopattino elettrico, vi suggeriamo di controllare tra l’elenco delle città aderenti all’iniziativa che il vostro comune sia presente