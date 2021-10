A passeggio in bici con una ciclostazione in più, a piazza Marconi

Stato Quotidiano, 30 ottobre 2021. Una ciclostazione sarà collocata in piazza Marconi a Foggia, dopo quella già realizzata presso la stazione e il nodo internodale. I 27 Km di piste ciclabili disseminate per la città avranno un altro luogo di approdo. La spesa complessiva sarà di € 115.973, stanziati con recente determina del Comune, per riprendere il programma di riqualificazione urbana “da periferia a periferia” del 2018.

Fra gli interventi connessi alla sperimentazione del Trasporto pubblico urbano a basso impatto ambientale, e all’intermodalità tra bus, bici e auto, sono previsti l’area a parcheggio in Via Michele Protano (nei pressi del quartiere fieristico) con funzione di scambio con il TPL urbano; inoltre, l ’acquisizione di un sistema di certificazione per il monitoraggio e il rilascio dei buoni per incentivare la mobilità ciclabile e, appunto, la realizzazione di un sistema di velostazioni in piazza Marconi, Palazzo degli Studi, via Mastelloni, scuola Bovio, nuova sede comunale.

A inizio 2021 è partito anche a Foggia, come in altre grandi città italiane, il progetto green Pin Bike, che consente ai foggiani di pedalare guadagnando e di guadagnare, pedalando, piccole somme da reinvestire a beneficio delle attività commerciali della città.