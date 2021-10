Alla scoperta degli 8 serpenti pugliesi: le specie presenti nel Foggiano

Foggia, 30/10/2021 – (barinedita) C’è il lunghissimo Cervone “succhiavacche”, l’acquatica Natrice, l’aggressivo Biacco e la pericolosa Vipera. Sono i nomi di alcune delle otto specie di serpenti che popolano le campagne e le coste pugliesi: rettili che si nascondono silenziosi tra sterpaglie, massi e pozze d’acqua. Animali che nell’immaginario collettivo continuano a far paura, nonostante siano perlopiù innocui per l’uomo. Conoscere più da vicino il loro mondo abbiamo parlato con il 54enne Alessandro Vlora, biologo e membro del Caeb (Club acquariologico erpetologico barese).

Quali sono i serpenti pugliesi?

Si tratta di otto specie che vivono però anche nel resto d’Italia. Hanno trovato nella Puglia un luogo dove abitare perché li accomuna la capacità di adattarsi alla poca acqua presente in questa regione, carente di laghi, fiumi e ambienti umidi. I loro nomi sono: Colubro leopardino, Colubro liscio, Saettone, Cervone e Biacco (detto anche “Scorzone”). A questi si aggiungono due bisce d’acqua, la Natrice dal collare e quella tassellata e l’unica specie velenosa: la Vipera comune. Si sta anche valutando la presenza di una nona specie, quella del Colubro di riccioli, avvistata però soltanto una volta nel Gargano. Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

In che aree della Puglia vivono?

Si trovano ovunque, anche nelle campagne che circondano le grandi città. Il più diffuso è sicuramente il Biacco, seguito dal Cervone. La Puglia però detiene il primato al Sud per la presenza del Colubro leopardino, tipico del barese, del brindisino e del leccese. Mentre il Saettone è caratteristico soprattutto nel foggiano. La Vipera invece si presenta in Puglia con due sottospecie: la “hugyi”, insediata principalmente nelle Murge e la “francisciredi” nel Gargano. Più difficile è la sistemazione delle bisce acquatiche, dato che non vi sono molti ambienti di acqua dolce: di solito si adattano a canali irrigui presenti in prossimità delle coste. La “tassellata” comunque è più facile vederla sul litorale foggiano. (barinedita)