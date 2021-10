Brodino per il Foggia: solo 1 a 1 a Picerno e terzo pareggio consecutivo

Statoquotidiano.it, Foggia, 30 ottobre 2021. Terzo pareggio consecutivo per il Foggia di Zeman nell’undicesima giornata d’andata del campionato di serie C, gir. C. Prima del fischio d’inizio, la società Az Picerno ha consegnato il premio alla carriera a Znedek Zeman, alla presenza del presidente Donato Curcio.

Sul rinnovato terreno lucano, inaugurato proprio con la gara odierna, il boemo sceglie Ferrante- Curcio- Merkaj come prima linea e manda nella mischia il recuperato Di Pasquale in difesa. Gli uomini di mister Palo partono meglio. Al 7’ Gerardi con un gran tiro di controbalzo lambisce la traversa. Lo stesso calciatore al 25’ salta Gallo ed impegna Volpe che è bravo a far sua la palla in due tempi. Sul fronte opposto è Curcio a sferrare il primo tiro in porta per i suoi. De Cristofaro manda sul fondo una bella palla ma al 41’ i padroni di casa vengono premiati per il loro bel primo tempo. Rapida transizione del Picerno, fallo di Martino su Gerardi e calcio di rigore. Volpe è bravo ad intuire ma nulla può sulla ribattuta di Pitaressi, che fissa il punteggio all’intervallo. Nella seconda frazione di gioco, i rossoneri mantengono maggiormente il possesso e sembrano prendere in mano il pallino di gioco. Ferrante al 48’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, cicca la palla. Zeman cambia. Dentro Vigolo, Rizzo Pinna e Di Jenno. Out Merkaj, Gallo e Garattoni. Le sostituzioni sortiscono l’effetto sperato e il Foggia impatta al 56’. Curcio serve un perfetto assist di testa a Di Pasquale, il cui tocco da due passi gonfia la rete. Il numero 9 foggiano prova a riscattarsi e a portare avanti i suoi al 58’ ma sfiora la traversa. Il neoentrato Vigolo al 71’ sferra un velenoso diagonale, mettendo i brividi a Viscovo. Provvidenziale Sciacca al 79’ che in scivolata, salva un gol praticamente fatto, ribattendo il tentativo dell’avanti rossoblù. Capitan Curcio ci prova al 83’ dalla trequarti ma palla fuori.

I rossoneri insistono vanamente fino al 95’ ma il risultato non si schioda. Finisce 1-1 con i tifosi che al saluto conclusivo intonato sotto la curva “Meritiamo di più”. In classifica il Foggia scivola in 7° posizione a quota 18 punti. Graduatoria che vede sempre più capolista il Bari di mister Mignani, cha ha battuto nello scontro diretto il Catanzaro al San Nicola, grazie alla rovesciata di Antenucci, l’illusorio pareggio dell’ex Cianci e il gol vittoria di Simeri.

A cura di Antonio Monaco