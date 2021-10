Calcio: il Bari batte il Catanzaro e consolida il primato

(ANSA) – BARI, 30 OTT – Sofferta e pesantissima vittoria del Bari al San Nicola contro il Catanzaro nello scontro diretto d’alta quota del girone C: i pugliesi consolidano il primato, allungano sulla seconda (ora il Monopoli è a 5 punti) e dimostrano personalità in una gara agonisticamente molto combattuta, nella quale il migliore in campo è stato il portiere biancorosso Frattali.

La gara è stata disputata senza esasperati tatticismi da Mignani e Calabro, offrendo così uno spettacolo intenso agli oltre 8mila spettatori sugli spalti (cinquecento giunti dalla Calabria).

Un’azienda più sostenibile? Ora è possibile grazie alle nuove tecnologie. Vodafone Business Lab Vodafone Business Lab

Il Bari è passato in vantaggio con un euro gol di Antenucci (girata al volo) al 19′, ma nel primo tempo Frattali si è distinto per le parate su Vandeputte e Cianci (colpo di testa da pochi passi). Finale di frazione frizzante: prima il Catanzaro raggiunge il pari con Cianci (approfitta di una amnesia di Gigliotti e la mette nell’angolo lontano di sinistro) poi nel recupero il gol-partita di Simeri, bravo nel battere Branduani, complice uno svarione di Fazio.

Nella ripresa ancora Frattali protagonista al 2′ con una parata d’istinto su un bolide di Bombagi. Poi il gioco si è fatto spezzettato e sono cresciute con il passare dei minuti le ammonizioni (otto alla fine della gara). Al 95′ il Catanzaro ha avuto una occasionissima per il 2-2, ma il diagonale di Vandeputte è terminato di poco a lato. (ANSA).