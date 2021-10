“Cerignola lontana da se stessa e dalla Capitanata è stato il male di questi anni”

Stato Quotidiano, 30 ottobre 2021. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Claudio Di Lernia, coordinatore cittadino di Puglia Popolare a Cerignola, che analizza il voto delle amministrative vinte da Francesco Bonito il 18 ottobre scorso.

“Le elezioni politiche sono una cosa mentre le amministrative sono tutt’altra cosa, i contenuti che le caratterizzano sono così diversi e distanti, che il risultato può essere ribaltato da una elezione ad un’altra. In queste elezioni è difficile non leggere, nel risultato, che il centro-sinistra ovunque si presenta vince. Mentre alleanze spurie come quelle del centrodestra, non hanno convinto gli elettori, Salvini o diventa opposizione con la Meloni, oppure rinuncia alle spinte populiste per ritornare con convinzione in maggioranza al governo. Chi ha vinto è stata una grande astensione che non ha favorito nessuna coalizione, ma è un allarme generale per tutta la politica che non convince gli elettori, quali dicono: noi non contiamo più nulla. Da parte mia suggerisco una democrazia di partecipazione, dove è il popolo diventa protagonista delle scelte.

Come ben sapete, Cerignola ha voltato pagina con la elezione di Francesco Bonito. È stata una città per lungo tempo al centro di una democrazia solamente urlata, bloccata, ma, comunque è stata amministrata dai commissari prefettizi ai quali va il mio ringraziamento. Da una parte, la tenacia di Franco Metta ha urtato continuamente i commissari poiché ha ribattuto punto per punto sul loro operato. È stato sconfitto in questa elezione, ricandidandosi, nonostante fosse incandidabile.

Al di là della cronaca e dei risultati, io credo che Cerignola, abbia una classe imprenditoriale molto importante, che in questi anni è stata messa in ginocchio, in castigo dalla storia che è andata in scena. Franco Metta si è trovato nella difficoltà di dover fare i conti con un’amara verità che non aveva neanche messo in discussione. Aveva detto ai cerignolani “facciamo un patto prima del voto”, chi vince fa il sindaco, chi perde sparisce, cito letteralmente le sue parole. Evidentemente è stato un errore di calcolo, dovrebbe avere l’onestà intellettuale di prendere atto di un risultato che lo boccia definitivamente. Tutti sanno che ha un carattere molto particolare, un po’ pittoresco e folcloristico. In politica bisogna essere molto più cauti e meno avventati perché la politica ha un sistema di valutazione, molto diverso. Seneca diceva: il destino guida chi lo segue di buona voglia, trascina chi si ribella. Io credo che la ribellione in questi anni di Franco Metta lo abbia condotto a una sconfitta che, mi permetto di ricordarvi, avevo annunciato.

Nessuno può dire nulla su Bonito, con un profilo intellettuale di grandissina onestà, che sente la sua città in maniera molto profonda, che avverte il peso della sua comunità. Cerignola ultimamente è stata una città con continue risse verbali spesso fatte di offese reciproche e con cadute di tono incredibili, ogni giorno si allontanava sempre di più da se stessa e dalla Capitanata e questo ha fatto solo male. La vittoria di Bonito corre anche sull’onda del vento in poppa che spinge il centro-sinistra, ma a Cerignola questa è una valutazione secondaria che pesa ma non più di tanto. Bonito è stato sostenuto da tutto il centro destra, dai popolari, da Sgarro che non è arrivato per un tiro di schioppo al ballottaggio. Sono convinto che Cerignola ha avuto la capacità di cambiare pagina perché c’è una misura in tutte le cose, e questa misura forse qualcuno l’aveva superata. Chi è responsabile del proprio male pianga sé stesso”.

Claudio Dil Lernia, coordinatore di Puglia Popolare Cerignola