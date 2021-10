Foggia, 30/10/2021 – (ilparagone) “Iniziano ad arrivare brutte notizie da più parti d’Italia. Una conferma di quello che si dice da tempo sull’inefficacia dei vaccini e sulla loro durata stabilita in modo del tutto arbitrale. Da Padova a Foggia, sale sempre più il numero dei ricoverati, anche gravi e gravissimi, con doppia dose di vaccino. A fare più notizia è proprio la situazione del Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono 31 i pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid. Ben 26 le presenze registrate nel reparto di malattie infettive.

A questi si aggiungono 3 pazienti in rianimazione e 2 in ostetricia. Resta vuota la Medicina d’urgenza-Obi Covid.

Come riporta il sito eventiavversinews.it, “l’età media sale a 73 anni, il 58% dei pazienti è di sesso maschile. Per quel che concerne il dato dei vaccinati, sono presenti in malattie infettive 14 persone con doppia dose, 1 con la prima dose e 11 non vaccinati. Dei tre pazienti in rianimazione, 2 sono vaccinati, mentre un’altra persona ha ricevuto solo una dose, ma è ricoverata per comorbilità pregresse. Infine, non sono vaccinate le due pazienti in malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico”. (ilparagone)

Lo riporta il parlamentare e giornalista Gianluigi Paragone.