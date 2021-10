Fatone “Priorità alle nuove idee per esprimere al meglio il potenziale di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 30/10/2021 – “In questo mio percorso di campagna elettorale ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere tanta gente della mia amata città che ha davvero dimostrato una forte motivazione e voglia di fare per il benessere e la crescita della comunità. I giovani sipontini, in particolare, animati da forza ed entusiasmo tengono a quel miglioramento negli anni solo idealizzato ed ho potuto approfondire i progetti di alcuni di loro che potrebbero dare una marcia in più all’assetto cittadino.



Armando Marco Bottalico mi ha stupito per la sua capacità pragmatica illustrandomi alcune delle sue brillanti e concretizzabili idee che vorrei rendere note anche tutti voi.

–Rivalutazione aree verdi:

La rivalutazione delle zone verdi e di ritrovo abbandonate per poter evitare un eccesso di spreco per la spesa pubblica mediante la costruzione di nuovi parchi giochi; per gli impianti è prevista la presenza di apparecchiature di videosorveglianza allo scopo di evitare atti vandalici. L’interesse che questo progetto potrebbe suscitare in chi abbia voglia di investire nella nostra terra provvederebbe alla manutenzione o alla riqualificazione dell’area;

-Inclusione sociale:

‘Lo sport è di tutti, lo sport è per tutti’, è lo slogan che racchiude il vero senso dell’agonismo…il potere di ricongiungere le persone come in pochi altri ambiti succede.

Perché allora non realizzare parco giochi inclusivi, affinché tutti, senza nessun tipo di distinzione, possano trovare un luogo di svago e di benessere fisico;

-Possibilità di sviluppo economico:

L’attivazione dei PUC darebbe la possibilità di creare e ripristinare alcune zone franco urbane estese a tutta la città e riuscire così a dare impiego al personale che percepisce il Reddito di cittadinanza.

-Digitalizzazione:

L’insorgere delle nuove tecnologie digitali ha rivoluzionato il nostro modo di vivere ed ha

ovviamente inciso inevitabilmente sul modus operandi politico e amministrativo.

-Per la regolamentazione di diritti e doveri tra cittadini e PA è stato creato il CAD che attraverso l’istituzione dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) permette facilmente di reperire utili aggiornamenti;

-Una mancanza per noi manfredoniani che andrebbe colmata è relativa al RTD (Responsabile per la Transizione Digitale), la figura dirigenziale che dovrebbe aiutare la macchina comunale a restare legislativamente sempre aggiornata.

-Insistere sulla digitalizzazione è un obiettivo che non deve passare in secondo piano e a questo scopo sarebbe opportuno istituire uno sportello che aiuti tutti noi a diventare sempre più “digitali”.



Il ‘nuovo cittadino digitale’ potrà accertarsi in prima persona di ciò che accade attorno a lui in maniera più approfondita e veloce aumentando la sua indipendenza e capacità di discernimento. E’ questa la politica che vogliamo per Manfredonia e con il vostro supporto siamo certi di poter cambiare in meglio le sorti di ognuno di noi. Il 7 novembre #sceglimanfredonia”.



Lo riporta Raffaele Fatone candidato Sindacoa Manfredonia.