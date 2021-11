La Cardiologia e la Medicina Generale negli anni Settanta del Novecento nell’ospedale civile di Manfredonia

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 30 ottobre 2021. Una pagina di storia del nostro ospedale di tempi lontani che ci porta a riflettere anche sull’attuale pandemia.

Tutte le notizie ripotate di seguito sono tratte da monografie personali, in particolare da: L’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia nei primi trent’anni, Manfredonia, Grafiche Falcone, 2000, e, Storia della Cardiologia Pugliese. Un’altra pagina. Dal Servizio di Cardiologia all’Unità Operativa Complessa con UTIC a Manfredonia, Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2020.

Negli anni Settanta del Novecento a seguito del “Primo schema di programmazione delle istituzioni cardiologiche” dell’Assessorato della Sanità della Regione Puglia, si avviava uno sviluppo delle strutture cardiologiche pugliesi autonome, sorte come “gemmazione” dai reparti generali, sia Istituti universitari sia Divisioni ospedaliere. Nel 1978 risultavano in Puglia 25 strutture cardiologiche. E precisamente: in provincia di Bari 11, di Brindisi 3, di Lecce 6, di Taranto 1 e di Foggia 4: Servizio di Cardiologia a Foggia (con UTIC), a Cerignola (aggregato alla Divisione di Medicina), a Lucera (aggregato alla Divisione di Medicina), a Manfredonia (autonomo).

Indicativo quanto accaduto a Manfredonia. Nella Divisione di Medicina Generale, alla quale agli inizi del 1972 è stato aggregato un Servizio di Cardiologia (il primo istituito in provincia di Foggia), trasformato in autonomo successivamente, venivano assistiti soggetti ricoverati con ischemia, scompenso, aritmie ed altre forme di cardiopatie. Dopo l’acquisto di apparecchiature necessarie per il monitoraggio delle funzioni cardiache, in particolare monitor e defibrillatori collegati con una centralina ed adeguatamente collocati in appositi locali, i medici delle due strutture, con i responsabili cardiologi, hanno organizzato in completa armonia turni di servizio continui e di reperibilità.

Questa moderna impostazione dipartimentale, in anni nei quali i dipartimenti non erano ancora previsti negli ospedali, è proseguita nei decenni seguenti fino all’avvio dell’UTIC ed anche dopo.

Una problematica sanitaria apparsa subito evidente era il ritardo nel ricovero dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica, infarto acuto del miocardio ed angina pectoris. Il tempo medio dei ricoveri superava le 12-24 ore. Molti pazienti giungevano in seconda giornata e frequenti erano le morti a casa. Abbiamo avviato una campagna d’informazione che ha coinvolto tutti, medici e cittadini, con ogni modalità possibile, conferenze, incontri pubblici, giornali e televisioni locali.

A proposito di giornali, mi piace ricordare un episodio. Un turista foggiano a Siponto un mattino d’estate, a metà degli anni Settanta, si è ricoverato appena insorto un dolore toracico. Dopo qualche ora è andato in arresto cardio-respiratorio ed è stato rianimato dall’equipe medica con la collaborazione degli infermieri Merla e Sciannandrone. Dopo la terza scarica elettrica il suo cuore ha ripreso a battere, l’evoluzione è stata buona. Il giorno dopo il giornalista Michele Apollonio, sempre attento alle problematiche ospedaliere, ha scritto sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo dal titolo “Morto per infarto torna in vita con l’elettroshock”. Racconta tutto nei minimi particolari. Ad una mia telefonata di disappunto, non avendomi chiesto nessuna autorizzazione, mi ha risposto che andava fatto e tutti ne parlavano. Aveva ragione. Credo che quell’articolo sia stato utile a far capire la problematica ai cittadini, non meno dei numerosi Congressi in tutta Italia dove piacevolmente tenevamo le nostre comunicazioni sulle casistiche.

I risultati sono stati raggiunti, tanto che in pochi anni, in un quinquennio circa, il tempo medio intercorso tra l’inizio dei sintomi ed il ricovero si è uniformato a quelli che erano i dati nazionali. Soltanto raggiunto questo obiettivo, è stato possibile assicurare negli anni successivi ai cardiopatici ischemici in fase acuta quelle prestazioni farmacologiche e strumentali emodinamiche che andavano realizzandosi nel territorio regionale, che davano risultati positivi quanto più erano precoci.

Sono state condotte anche collaborazioni tra la Cardiologia e la Medicina con strutture diverse, come la Pediatria. E, dopo l’incidente del 26 settembre 1976 all’Anic di Manfredonia, una ricerca sugli intossicati da arsenico ricoverati è ufficialmente riconosciuta dalla storiografia nazionale, ancora oggi, come una tra le prime pubblicate sull’argomento.

Facendo un salto di alcuni decenni arriviamo agli anni Novanta ed ai primi del Duemila. Si affermano negli ospedali di Cerignola, Lucera, San Severo e Manfredonia le Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. Vengono anche istituiti i Dipartimenti provinciali della Azienda Sanitaria di Foggia, anche quello di Cardiologia. Queste importanti realizzazioni, tardive rispetto al resto del territorio nazionale, sono state possibili soltanto per l’avvio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e dei Corsi di Specializzazione che rendevano disponibili professionisti medici e paramedici in numero tale da consentire che i concorsi, come capitato spesso in precedenza, non andassero deserti.

Infine una ultima osservazione sull’attuale pandemia da coronavirus. In tutto il mondo sono segnalati ritardi nella esecuzione di terapie e sui tempi di ricovero in ospedali. Occorre che si provveda adeguatamente per evitare che i vantaggi dei vaccini indiscussi siano vanificati da questi ritardi, che ci riporterebbero indietro di molti decenni. Mi rendo conto che la problematica è molto complessa, ed anche che, forse, fare il medico oggi è meno facile dei tempi lontani.

