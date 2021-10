Pesca: 20 mln di euro per il sostegno alle imprese di pesca, acquacoltura

Manfredonia (Foggia), 30/10/2021 – Decreto Direttoriale n. 489245 del 30 settembre 2021 – Decreto di attuazione del Decreto ministeriale n. 363644 dell’11 agosto 2021 di cui ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 all’articolo 1, comma 128 è stati istituito il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole,della pesca e dell’acquacoltura» ed implementato fino a 300.000.000,00 dall’art. 39 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 “Sostegni 1”.

Con Decreto Ministeriale n. 363644 dell’11 agosto 2021 sono stati stabiliti criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, destinando € 20.000.000,00, per il sostegno alle imprese di pesca, di acquacoltura e delle acque interne.