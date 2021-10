Carpino, “Antonio ha donato se stesso alla terra”. Stele per ll’allevatore travolto dall’alluvione

Un ragazzo che ha dedicato lavoro, passione e amore per la sua terra, e che sfortunatamente è stato travolto da un’impetuosa ondata di fango e acqua, durante la tragica alluvione del settembre 2015, nel tentativo di salvare i suoi animali.

“Essere allevatore è molto più di un mestiere, è uno stile di vita, è essere custodi di qualcosa che vale davvero la pena conservare”. Parole, quelle di Antonio, che resteranno scalfite nel cuore di tutti e da oggi incise su una importante stele. È stato inaugurato oggi il monumento e la rotonda che porteranno il suo nome e la sua anima, alle porte di Carpino, lungo la SP 50 che proviene dalla superstrada.

All’inaugurazione, oltre alla famiglia di Antonio, erano presenti: il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il vice presidente Raffaele Piemontese, il sindaco di Carpino Rocco Di Brina, l’assessora regionale Rosa Barone e l’europarlamentare Massimo Casanova. “È stato il dono di un imprenditore locale, che ha preferito restare nell’anonimato – ha riferito il sindaco Di Brina – Questo monumento diventa un simbolo per ricordare la memoria di Antonio Facenna, diventa un segnale per tanti ragazzi, per quello che ha pensato e aveva in mente di realizzare”.

Articolo di Valerio Agricola, servizio e montaggio a cura di Vittorio Agricola.

foto maizzi