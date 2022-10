Foggia, primo sorriso esterno: battuta la Viterbese 1-2

StatoQuotidiano.it Foggia, 30 Ottobre 2022.

Il Foggia, nella undicesima giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, allo stadio “Rocchi” di Viterbo, compie il primo blitz esterno, battendo per 1-2 la Viterbese e sale a quota 14 punti in classifica, al termine di una settimana travagliata per i colori rossoneri.

Viterbese mai vittoriosa con il Foggia, e reduce da due risultati utili consecutivi. I rossoneri, 7 punti nelle ultime tre gare, si schierano con il modulo 3-5-2, che vede assente D’Ursi, con Costa e Rizzo sugli esterni e Tonin a supporto di Vuthaj, in avanti. Mister Filippi, ex dell’incontro con Fumagalli, risponde in modo speculare e proponendo Marotta e Polidori, tandem offensivo. Prima frazione equilibrata, con le squadre a lungo a studiarsi e con il match che si combatte a centrocampo. La prima chance della partita è per i rossoneri, con Di Noia che va vicino al gol di testa, palla respinta da Ricci sulla linea. La Viterbese risponde al 13’ con Mbaye, che non arriva puntuale all’appuntamento su traversone di Rodio. Vuthaj, al 14’ non impensierisce Fumagalli, con un debole diagonale. Nesta, poco dopo, ci prova dai 30 metri ma Nobile fa buona guardia. Il match vive una fase di stallo con poche emozioni. Al 38’ Polidori, di testa, tenta la sortita non inquadrando il bersaglio grosso. Errore di impostazione dei satanelli e Megelaitis, al 42’ per poco, non porta in vantaggio i laziali, palla sul fondo. Petermann, sul finire di frazione, spara dalla distanza un bolide che Fumagalli controlla. Squadre negli spogliatoi, con il parziale bloccato sullo 0-0.

Gallo manda dentro Peralta per uno spento di Noia. Mossa che risulterà azzeccata. Ancora Petermann conclude, Costa non stoppa il pallone deviato. Gli ospiti passano al 53’. Peralta compie il numero su un difensore, sulla sua conclusione è pronto Fumagalli, il pallone resta vagante, Garattoni è il più lesto e ribadisce in gol. I padroni di casa reagiscono in modo veemente e pervengono subito al pareggio. Marotta, al 58’ non perdona Nobile e impatta il match, sfruttando l’assenza temporanea di Sciacca, dal terreno di gioco. Il subentrato Ogunseye ci prova ma viene murato da un difensore. Gallo alza il baricentro e sprona i suoi a vincere. Al 78’, Frigerio mette dentro un buon traversone per Ogunseye, colpo di testa su cui deve impegnarsi Fumagalli. Sull’angolo, azione confusa con Frigerio, che serve Vuthaj, Fumagalli si supera ma nulla può sul tap-in di Di Pasquale, che riporta avanti i suoi. Sul finire di gara, gli ospiti legittimano il risultato con una punizione del solito Petermann e dopo un buon intervento di Nobile, prima Vuthaj e poi Ogunseye sfiorano il tris. Triplice fischio e punti preziosi per i satanelli che continuano a risalire la china e paiono guariti e rigenerati dall’avvento del nuovo allenatore.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 30 Ottobre 2022