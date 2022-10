Puglia, acrobata precipita durante show: ‘Tornerò presto in forma’

Bari, 30 ottobre 2022, (Ansa) – Con un messaggio sulla pagina Instagram del circo Greca Orfei, l’acrobata 24ennne che ieri sera è precipitata da circa 4 metri mentre si esibiva in avvitamenti al nastro, rassicura tutti sul proprio stato di salute: “Tornerò presto in forma”.

“Ciao a tutti – scrive accanto alla sua foto mentre fa una smorfia buffa e si copre con una mano metà del volto – mi chiamo Mineri e sono una acrobata.

Ieri con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta al mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di più grave, sono viva e lavorerò per molto tempo”. Anche lo staff del circo comunica che “gli spettacoli si svolgeranno regolarmente”. (ANSA).